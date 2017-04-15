Госавтоинспекция обращается к водителям: «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»

Погода за окном за последнюю неделю продолжает удивлять нас своим разнообразием: то целый день идет снег, то ветер валит с ног и продувает насквозь, а то и светит солнышко и кажется, что даже жарко. Погода в первую очередь вносит свои коррективы в дорожную обстановку.

Несмотря на изменения метеорологических и дорожных условий, создающих в дневное время лужи на дорогах, а в ночные часы – наледь, многие якутяне в выходные дни не откладывают поездки за город: на дачи, центры активного отдыха, лыжные базы, зоопарки.

В целях предупреждения дорожно – транспортных происшествий по вине водителей, игнорирующих соблюдение безопасной скорости движения на дороге, в частности на загородных трассах, сотрудники Госавтоинспекции совместно со студентами ППОС СВФУ им. М.К. Аммосова организовали профилактическую акцию «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!».

Ведь подавляющее большинство ДТП на дорогах происходит по причине неправильно выбранного скоростного режима, вследствие чего происходят столкновения, опрокидывания транспортных средств, наезды на пеших участников дорожного движения. Только правильный выбор скорости позволяет водителю верно оценивать ситуацию на дороге – чувствовать и предупреждать опасность.

Мероприятия проходили на выездах из Якутска, во время которого инспекторы проводили беседы с автомобилистами, выезжающими за город и другие районы Республики. Студенты, вручая памятки с рекомендациями о правилах безопасности во время сложных погодных условий, напутствовали им безопасной и мягкой поездки.

Пусть выходные дни не омрачатся дорожными происшествиями, а различные поездки оставят в жизни только положительные воспоминания. Помните, что народная мудрость «Тише едешь – дальше будешь!» была придумана не просто так, это своеобразная мудрость веков, в которую люди вложили огромный смысл.