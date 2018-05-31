Госавтоинспекция будет усиленно проверять водителей тракторов

С 1 июня в Якутии стартует профилактическая операция «Трактор».

В период с 1 по 29 июня Управлением ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с Управлением по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Республики будет проведена профилактическая операция «Трактор».

Трактора будут проверять на соответствие требованиям безопасности движения. Особое внимание будет уделяться недопущению управления данным видом транспорта несовершеннолетними.

В мае в Мегино-Кангаласском и Амгинском районах произошло два автопроисшествия с участием тракторов, в результате которых три человека получили смертельные травмы. За рулем, как позже выяснилось, находились водители, не имевшие удостоверения тракториста-машиниста, а значит не прошедшие специальную подготовку для управления этим видом техники.

Всего с начала текущего года на дорогах Якутии с участием тракторов зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий.

Госавтоинспекция призывает всех неравнодушных граждан сообщать о любых фактах нарушения ПДД водителями тракторов и самоходных машин в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 127, 35-22-22, 47-35-69, Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Саха (Якутия): 40-24-15.