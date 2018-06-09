Горят частные дома в Мирном и Усть-Нере

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

08 июня 2018 г. 16.31 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Нагорная в г. Мирный. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты горел пристрой дома. Огнем повреждено: пристрой дома на площади 12 кв.м, наружная стена на площади 30 кв.м.Общая площадь 42 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

08 июня 2018 г. 21.35 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Водная в поселке Усть-Нера Оймяконском районе. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут горела стена внутри дома. Огнем повреждена стена на площади 4 кв.м. Причина ,виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!