Горящий тур: вылет из Благовещенска во Вьетнам!

11.12.2018—22.12.2018 с продолжительностью 11 ночей стоимость на человека составляет 17 156 руб.
Горящий тур Вылет из Благовещенска во Таиланд (Пхукет) 15.12.2018—27.12.2018 с продолжительностью 12 ночей стоимость на человека составляет 22 225 руб.
В стоимость включено:
* авиаперелет из Благовещенска и обратно
* трансфер
* медстраховка
* проживание от 3*
TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK
Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940
WhatsApp: 8-964-420-93-95
Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103 сайт: http://tour-lux.ru/
оставить заявку на тур: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news
Источник: Тур-люкс.