Горящий тур: вылет из Благовещенска во Вьетнам!

11.12.2018—22.12.2018 с продолжительностью 11 ночей стоимость на человека составляет 17 156 руб. Горящий тур Вылет из Благовещенска во Таиланд (Пхукет) 15.12.2018—27.12.2018 с продолжительностью 12 ночей стоимость на человека составляет 22 225 руб. В стоимость включено: * авиаперелет из Благовещенска и обратно * трансфер * медстраховка * проживание от 3* TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940 WhatsApp: 8-964-420-93-95 Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103 сайт: http://tour-lux.ru/ оставить заявку на тур: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news Источник: Тур-люкс.

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