Горячий танец якутянки взорвал интернет

Жительница Якутии Ольга Доржиева и подумать не могла, что танец, исполненный на парковке вызовет столько откликов. Девушка получила огромное количество положительных комментариев: — Просто супер!! Тоже так хочу танцевать! Мечта! — На это можно смотреть вечно — Я в шоке с вашей фигуры — Шикарно — Очень круто — Это лучшее видео My version "In my feelings" — Drake.❤ Video: @berezabuf Спасибо большое😊😘 #inmyfeelings #inmyfeelingschallenge #ykt #yktdance #sakha #sakhadance #оличкинытанцы #olyagolda #keke @goalsdances @champagnepapi A post shared by Доржиева Ольга (@olyagolda) on Jul 20, 2018 at 9:24pm PDT Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.

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