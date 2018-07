Горячий танец якутянки взорвал интернет

My version "In my feelings" — Drake.❤ Video: @berezabuf Спасибо большое😊😘 #inmyfeelings #inmyfeelingschallenge #ykt #yktdance #sakha #sakhadance #оличкинытанцы #olyagolda #keke @goalsdances @champagnepapi

A post shared by Доржиева Ольга (@olyagolda) on Jul 20, 2018 at 9:24pm PDT