Горячий танец якутянки взорвал интернет

Жительница Якутии Ольга Доржиева и подумать не могла, что танец, исполненный на парковке вызовет столько откликов.
Девушка получила огромное количество положительных комментариев:
— Просто супер!! Тоже так хочу танцевать! Мечта!
— На это можно смотреть вечно
— Я в шоке с вашей фигуры
— Шикарно
— Очень круто
— Это лучшее видео
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.