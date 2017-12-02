«Горячие объятия Севера» этноусадьбы Атласовых

Второй конкурсный день IV гастрофестиваля «Вкус Якутии» завершился презентацией блюд от этнического комплекса «Усадьба Атласовых».

Гостей и жюри мероприятия поприветствовали хозяева усадьбы Валентина и Василий Атласовы. Они провели обряд кормления духа огня, рассказали о древних обычаях якутского народа и пожелали всем приятного вечера.

На взыскательный вкус экспертов были представлены блюда из экологически чистых, местных продуктов. В меню в основном преобладали холодные закуски из рыбы, оленины и жеребятины. Вся концепция кухни носила национальный северный колорит и была названа «Горячие объятия Севера».

«Среди холодных закусок представлены наш традиционный фирменный салат «Якутск», приготовленный из мяса утки с фасолью, под особым соусом, а также две кулинарные новинки: салат «Трио» из кеты, ряпушки и чира, и салат «Дары Байаная» из вяленой оленины, сохатины, с листьями салата, заправленный нашим фирменным соусом. Среди напитков – настойка с добавлением местной брусники и таежный чай из ягеля, жимолости и еловой хвои, обладающие множеством полезных свойств», — рассказывает генеральный директор ООО «Усадьба Атласовых» Валерия Атласова.

«В этом году мы выбрали тематику Крайнего Севера и решили особое внимание уделить ряпушке и кете. Эти виды рыб имеют много полезных свойств, по вкусовым качествам, по текстуре приготовления не уступают чиру и нельме. И на местном рынке их можно купить по недорогой цене. Своим выбором мы хотели показать, что вкусные ресторанные блюда можно приготовить и из недорогих сортов рыб», — говорит она.

Участников дегустации в этот вечер также поприветствовали организаторы фестиваля начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации г. Якутска Ирина Гаргач и председатель Национальной ассоциации гостеприимства РС (Я) Татьяна Тымырова. Они сообщили, что в этом году участниками «Вкуса Якутии» стали 11 ресторанов столицы. Этнический комплекс «Усадьба Атласовых» среди них является ярким представителем национальных традиций и обычаев, внося неоценимый вклад в развитие гастрономической культуры Якутии.

«Я уже побывал в восьми ресторанах. Больше всего запомнилось то, что конкурсанты фестиваля используют в блюдах традиционное, местное сырье. Мне очень понравился вкус блюд. Каждый день из Якутии я выкладываю фотографии и видео в инстаграмм, фэйсбук, и все мои друзья спрашивают, как здесь можно выживать в таком холоде. А я всем отвечаю, что здесь, в Якутии, живут очень теплые и добрые люди», — делится своими впечатлениями шеф-повар из Японии Сибуити Косаки. Почетный гость и член жюри гастрономического фестиваля, он является владельцем ресторана в Японии, обладателя мишленовской звезды, самого влиятельного гастрономического рейтинга, а также представителем 11 поколения династии японских шеф-поваров, которые ведут свою профессию из 19 века.

Напомним, подведение итогов и награждение победителей IV гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» состоится в воскресенье, 3 декабря с 12 часов в ЦСП «Триумф».