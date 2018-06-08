Горячая пора для коммунальщиков: В Якутске началась подготовка к отопительному сезону

Коммунальные предприятия города приступили к подготовительным работам к следующему отопительному сезону. За лето предстоит провести промывку систем отопления, водоснабжения и канализации, ремонт и реконструкцию котельных, газовых котлов и магистральных теплосетей.

Сегодня состоялось второе заседание штаба по подготовке к отопительному сезону, на котором первый заместитель главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрий Садовников заслушал отчеты ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, руководителей округов и пригородов столицы.

По информации МКУ «Служба экслуатации городского хозяйства», все предприятия-поставщики, в том числе Якутская ТЭЦ, МУП «Теплоэнергия», Якутская ГРЭС, ЦРЭС, АО «Водоканал», «Сахатранснефтегаз», управления округов, пригородов, а также учреждения с подведомственными котельными предоставили планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

На 7 июня промыты системы отопления в 304 жилых домах (12%) а также системы водоснабжения в 132 домах (24%). Всего в жилом фонде Якутска числится 3043 домов, в том числе 1183 каменных, 1860 деревянных домов.

Кроме того, коммунальные службы провели ревизию запорной арматуры в 143 домах (6,8%), ревизию центрального отопления в 163 домах (6%), отремонтировали системы отопления с частичной заменой труб (35%). Помимо этих работ в течение лета также будут отремонтированы входные двери, кровли, электроснабжение, узлы ввода и элеваторные узлы.

Дмитрий Садовников призвал коллег вовремя устранять все замечания контролирующих и надзорных органов. «Отопительный сезон должен начаться в срок, как обычно. Для этого все коммунальные предприятия, управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации должны работать четко и слаженно», — подчеркнул он.

На следующем заседании оперативного штаба о проделанной работе отчитаются территориальные управления, а также Управления образования, культуры и здравоохранения.