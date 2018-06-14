«Горячая линия» судприставов

20 июня 2018 года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) проводит «Горячую линию» по теме: «Ограничение выезда в рамках исполнительного производства».
На вопросы жителей республики ответит по телефону 8 (4112) 22-30-59 с 14 ч. до 16 ч. специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и розыска детей Светлана Олеговна Курильная.
Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия).