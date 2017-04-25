Горячая линия: судебные приставы ответят на вопросы

26 апреля 2017 года Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) будет проведена «Горячая линия» по теме: «Нарушение законных прав сторон исполнительного производства, склонение должностными лицами Управления ФССП России по РС(Я) к даче взятки».

На вопросы жителей республики ответит по телефону 8 (4112) 40 16 73 с 14.00 ч. до 16.00 ч. заместитель начальника отдела государственной службы и кадров, противодействия коррупции, вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки ИЛЬИН Гаврил Харитонович.