Горячая линия: судебные приставы об ограничении на выезд за пределы РФ

24 мая Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) будет проведена «Горячая линия» по теме: «Применение мер по ограничению на выезд в отношении граждан, являющихся должниками по исполнительному производству».

На вопросы жителей республики ответит по телефону 8 (4112) 22-30-59 с 14.00 ч. до 16.00 ч. специалист-эксперт отдела по организации исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и розыска детей Курильная Светлана Олеговна.