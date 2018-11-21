«Горячая» линия: Эксперты ответят на вопросы об инвестициях

22 ноября 2018 года с 15:00 до 17:00 Центр поддержки предпринимательства проводит экспертную телефонную сессию на тему «Инвестиционная деятельность».

На связи с предпринимателями будут представители Агентства инвестиционного развития РС(Я), Министерства предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) и Министерства экономики РС(Я).

В ходе индивидуальных телефонных консультаций представители малого бизнеса могут получить информацию: о инвестиционных возможностях, о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности, о государственно-частном партнерстве и многом другом.

В указанное время вопросы будут приниматься по номеру бесплатной горячей линии для предпринимателей: 8-800-100-58-80, а также 8-914-230-36-66, на портале portal.b14.ru (вкладка в правом нижнем углу «Напишите нам, мы online»), и на WhatsАpp по номеру 8-914-273-44-54.

Также предприниматели могут лично подойти со своими вопросами по адресу: пр. Ленина 22, 6 этаж, каб. 610.