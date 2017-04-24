Горячая линия ЦПП на тему: Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей

26 апреля с 14.30 до 17.30 часов ГКУ РС (Я) «Центр поддержки предпринимательства РС (Я)» приглашает принять участие в тематическом мероприятии на бесплатной «горячей линии» для предпринимателей по телефону 8-800-100-58-80 на тему «Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей».

Задайте свои вопросы в прямом диалоге специалистам Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я), ГКУ РС (Я) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства», Государственного комитета РС (Я) по делам Арктики, Окружной администрации г. Якутска и узнайте из первых уст о существующих механизмах господдержки.

Дополнительно звонки принимаются по тел. 89248737728, 89248737785.