«Горячая линия» Центра поддержки предпринимательства: предприниматели узнали про инвестиции

Сегодня 22 ноября Центр поддержки предпринимательства РС (Я) провел горячую линию на тему «Инвестиционная деятельность» с участием представителей Агентства инвестиционного развития РС(Я), Министерства предпринимательства, торговли и туризма РС(Я).

В рамках мероприятия субъекты малого и среднего предпринимательства в ходе индивидуальных телефонных консультаций смогли получить информацию об инвестиционных возможностях, о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности, о государственно-частном партнерстве и многом другом. Вопросы можно было задать по бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80, на портале portal.b14.ru (вкладка в правом нижнем углу «Напишите нам, мы online»), и c помощью мессенджера Whatsapp.

За консультацией обратились предприниматели из разных точек республики, в том числе из Намского, Олекминского, Татттинского, Ленского, Кобяйского, Верхневилюйского, Абыйского, Устьа-Майского, Булунского районов и города Якутска.

Предпринимателей интересовали вопросы финансовой поддержки по развитию бизнеса и приобретению техники, по предоставлению помещения по льготной цене, каким должен быть начальный капитал на стадии стартапа и многое другое. Стоит отметить, что подобная телефонно-экспертная сессия на тему «Инвестиционная деятельность» повторно пройдет в середине декабря. Следите за новостями!