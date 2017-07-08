Горячая десятка якутских звезд Инстаграма

Лето 2017 выдалось жарким!

И лучший отдых — у воды. А в чем люди ходят на купалку?Правильно! В купальниках! Но не каждый решится на смелое фотографирование, ведь для этого нужна соответствующая физическая форма, данная природой или достигнутая упорными тренировками и диетами. Мы заглянули в инстаграм известных красавиц Якутска и составили горячую десятку постов.

Итак, начали!

На 10 месте расположилась «Мисс Лето-2009», «Мисс Бикини-2012» обворожительная Айталина Смирнова в довольно закрытом купальнике (более 200 лайков).

9 место застолбила за собой очаровательная Надина Эльпис, мило загорающая на пляже (более 600 лайков).

8 место по праву занимает знаменитая хомусистка – восхитительная Олена Подлужная (более 900 лайков).

На 7 месте, слегка покачиваясь на волнах с ребятишками, уютно устроилась известная якутская певица, сладкоголосая Ника, (более 1000 лайков).

6 место у лица ювелирной компании «Киэргэ» Майи Даниловой. Прекрасная девушка позирует у водопадов Курулуур, патриотично пропагандируя родную природу (более 1400 лайков).

На 5 месте – Мисс Евразия, секси Ольга Думанская. Свои замечательные фото красавица сделала на отдыхе в Таиланде (более 1600 лайков за фото).

4 место у любимой модели известного якутского дизайнера Петра Яковлева, Мисс Якутии 2014, утонченной Лидии Гасанбалаевой. В настоящее время молодая семья проводит отпуск на Пхукете (1800 лайков за фото).

И вот мы подошли к самому главному! Кто же занял 3 первых места в горячей десятке?

Та-да-да-там!!!

На 3 месте – настоящая северная красавица из Оленька, «Мисс Якутия 2016» Александра Павлова (более 2800 лайков).

2 место у известной топ-модели, девушки с обложки самых топовых журналов из мира моды – Полины Протодьяконовой (более 3700 лайков).

1 место!!!

У фитнесс-тренера, известного блогера, обладательницы самой роскошной фигуры, красавицы Янды Табунановой (более 4000 лайков за фото).