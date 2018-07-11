Горожанин получил условный срок за хранение наркотика

Житель Якутска получил три года условно за хранение наркотика на балконе. Полиэтиленовый пакет он нашел на улице в марте 2018 года и взял с собой.

«Осужденный обнаружил лежавший на снегу полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось наркотическое средство. Убедившись, что данное вещество является наркотическим средством и, осознавая ответственность, желая испытать опьянение от приема наркотического средства, забрал указанный выше полиэтиленовый пакет», — говорится в сообщении Якутского городского суда.

Находясь на балконе квартиры, мужчина употребил наркотик путем курения. Оставшуюся часть наркотического средства хранил на балконе до момента его изъятия сотрудниками УФСБ России по Якутии.

2 июля жителя Якутска приговорили к трем годам условно, а также штрафу 10 тысяч рублей.