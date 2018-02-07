Горожанин обнаружил под снегом целую библиотеку

Несанкционированную свалку из книг на Зеленом лугу обнаружил житель города Якутска.

Горожанин вышел погулять за городом и обнаружил там целую библиотеку, засыпанную снегом. Как видно из записи, книги лежат без разбора прямо с книжными шкафами. Создается ощущение, что их привезли и сгрузили, как обычный мусор.

Горожанин, который нашел книги и записал видео, справедливо возмущается действиями хозяев, ведь они могли отдать книги в библиотеку.

Между тем, книги явно не старые. Пользователи соцсетей предлагают срочно спасать выброшенные издания.

По последней информации, их забрали в школьную библиотеку. Но неизвестно, в какую и все ли книги.