Горожане вносят идеи по благоустройству общественных пространств

Как уже сообщалось ранее, до 9 февраля в городе Якутске идет сбор предложений от горожан по благоустройству общественных пространств: площадей, скверов, зон отдыха, аллей, набережных.

В наиболее посещаемых общественных местах, а также в управлениях округов и пригородов установлены специальные ящики для сбора предложений от горожан. Каждый желающий может опустить бланк с указанием адреса и названия того или иного общественного пространства, которое необходимо благоустроить в 2018 году. При этом, людям не нужно самим придумывать или разрабатывать проекты, так как они могут выбрать из представленных проектов или же предложить свои варианты.

Сбор предложений проводится в рамках реализации нового этапа национальной приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». Все поступившие идеи и предложения рассмотрят на общественной комиссии, затем наиболее проработанные проекты в марте текущего года вынесут на рейтинговое голосование. Проекты, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы до конца 2018 года.

По данным Управления архитектуры и градостроительной политики города Якутска, на 22 января от горожан поступило порядка 700 различных предложений по благоустройству. Наибольшее количество голосов отданы за проекты: «Ворота Якутска» в районе аэропорта, Сквер строителей по ул. Пирогова, благоустройство территории озера Сайсары, Сквер молодежи в Автодорожном округе и II этап реализации Сквера труженикам тыла в Центральном округе. Также поступили предложения по обустройству территории Солдатского озера, реализации II этапа строительства «Бульвара учителя», обустройству роллерной трассы в с. Хатассы и другие интересные проекты. Сбор предложений от горожан продлится до 9 февраля.

Пункты сбора предложений открыты по следующим адресам:

1) ТРК «Туймаада», ул. Орджоникидзе, 38;

2) Кинотеатр «CinemaCentеr», ул. Кирова, 18 блок Г;

3) Многофункциональный центр «Мои документы», ул. Аммосова, 18;

4) ТЦ «УлуруМолл», ул. Кальвица, 14/5;

5) ТЦ «ОптимистПроф», ул. Автострада 50 лет Октября, 1а;

6) Окружная администрация города Якутска, пр. Ленина, 15;

7) Окружная администрация города Якутска, ул. Октябрьская, 20/1;

8) Управление Автодорожного округа, пр. Ленина, 52;

9) Управление Гагаринского округа, ул. Можайского, 13/3Г, к.1;

10) Управление Губинского округа, ул. Богатырева, 11;

11) Управление Октябрьского округа, пр. Ленина, 46;

12) Управление Промышленного округа, ул. 50 лет Советской Армии, 33;

13) Управление Сайсарского округа, ул. Винокурова, 21;

14) Управление Строительного округа, ул. Клары Цеткин, 2;

15) Управление Центрального округа, ул. Ярославского, 17;

16) Администрация мкр. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 5;

17) Администрация с. Маган, ул. Кирова, 1;

18) Администрация мкр. Марха, ул. О. Кошевого, 67а;

19) Администрация с. Пригородный, ул. Совхозная, 27;

20) Администрация с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2;

21) Администрация Тулагино-Кильдямского наслега, ул. Первомайская, 4;

22) Администрация с. Хатассы, ул. Совхозная, 35/1.

Также можно подать заявку по электронной почте: dgp.yakutsk@mail.ru и через городской портал OneclickYakutsk в разделе «Городская среда» по ссылке: http://www.oneclickyakutsk.ru/Ideas/411.aspx

Примите участие в сборе предложений! Твой город – твое решение!

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