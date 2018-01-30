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30 января 2018, 17:50
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Горожане внесли более 9 тысяч предложений по благоустройству

В рамках реализации нового этапа национальной, приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды», до 9 февраля в городе Якутске продолжается сбор предложений от горожан по обустройству общественных пространств. На сегодняшний день от горожан поступило свыше 9 тысяч предложений по обустройству 98 общественных пространств. 

По условиям городского конкурса сочинений «Якутск 2050» школьники написали порядка 8 тысяч сочинений о том, каким они видят город Якутск в 2050 году. Также дети внесли около 2 500 предложений по созданию общественных пространств, строительству скверов и парков, обустройству современных зон отдыха.

Куратор направления «Общество, в котором мы живем» Форума неравнодушных горожан Анна Фомина-Миронова полностью поддерживает позицию Окружной администрации по привлечению горожан для внесения предложений по благоустройству общественных пространств:

«В современном обществе очень важно установить конструктивный диалог между органами власти и обществом для решения общих задач. Главное, чтобы горожане отвечали взаимностью на призывы. Участие в общегородских мероприятиях, проявление гражданской позиции, вовлеченность в решение определенных задач – это, на самом деле, очень творческий процесс. Когда тебе дают возможность внести свое предложение, поделиться идеей, взглядами, важно не упустить этот шанс. Если ты чувствуешь свою вовлеченность в решении общегородских задач, то понимаешь, что можешь сделать для развития своего родного города что-то стоящее, приносить пользу обществу. Считаю, что горожане, участвующие в сборе предложений, не ограничивают свою жизнь только работой или семьей, а стремятся к чему-то большему, потому что они неравнодушные, инициативные и творческие люди».

Депутат Якутской городской Думы Антонина Титова отмечает, что за последние годы Якутск претерпел немало положительных изменений, это касается не только внешнего облика, строительства социальных объектов и ремонта дорог, но, в первую очередь, в части человеческих взаимоотношений.

«Мы стали бережнее относиться к своему двору, улице, а значит, и к своему городу. Считаю очень правильным, что в решении благоустройства дворов и общественных пространств администрация прислушивается к мнению горожан. Всенародные акции, проекты всегда сплачивают людей. Сбор предложений – очень действенный механизм, объединяющий людей ради достижения общих целей. Это еще раз подтвердило, что в нашем городе живут неравнодушные, активные люди, болеющие душой за будущее любимого города. Тем самым, взрослые показывают положительный пример для подрастающего поколения, а дети вносят свои идеи и растут настоящими патриотами своего города», — уверена Антонина Степановна.

В сборе предложений участвуют и жители пригородных сел. Художественный руководитель Центра культуры «Тускул» с. Хатассы Наталья Руфова относится к тем горожанам, которые всегда держат руку на пульсе общественной жизни:

«Отрадно, что сейчас население вносит свои идеи, предложения и инициативы. Очень важно, чтобы горожане участвовали в жизни столицы, реализовывали свои инициативы и проекты, направленные на развитие Якутска. Жители села Хатассы поддерживают реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды». Например, местные жители вносят предложение по обустройству роллерной трассы на территории села. Уверена, что даже если этот проект и не будет отобран нынче, возможно, он реализуется в будущем. Главное, не оставаться в стороне».

Вниманию горожан! Пункты сбора предложений расположены в округах по следующим адресам: 

1) ТРК «Туймаада», ул. Орджоникидзе, 38;

2) Поликлиника №1, ул. Кирова, 19;

3) Многофункциональный центр «Мои документы», ул. Аммосова, 18;

4) ТЦ «УлуруМолл», ул. Кальвица, 14/5;

5) ТЦ «ОптимистПроф», ул. Автострада 50 лет Октября, 1а;

6) Окружная администрация города Якутска, пр. Ленина, 15;

7) Окружная администрация города Якутска, ул. Октябрьская, 20/1;

8) Управление Автодорожного округа, пр. Ленина, 52;

9) Управление Гагаринского округа, ул. Можайского, 13/3Г, к.1;

10) Управление Губинского округа, ул. Богатырева, 11;

11) Управление Октябрьского округа, пр. Ленина, 46;

12) Управление Промышленного округа, ул. 50 лет Советской Армии, 33;

13) Управление Сайсарского округа, ул. Винокурова, 21;

14) Управление Строительного округа, ул. Клары Цеткин, 2;

15) Управление Центрального округа, ул. Ярославского, 17;

16) Администрация мкр. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 5;

17) Администрация с. Маган, ул. Кирова, 1;

18) Администрация мкр. Марха, ул. О. Кошевого, 67а;

19) Администрация с. Пригородный, ул. Совхозная, 27;

20) Администрация с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2;

21) Администрация Тулагино-Кильдямского наслега, ул. Первомайская, 4;

22) Администрация с. Хатассы, ул. Совхозная, 35/1.

Также можно подать заявку не выходя из дома или офиса по электронной почте: dgp.yakutsk@mail.ru и через городской портал OneclickYakutsk в разделе «Городская среда»: http://www.oneclickyakutsk.ru/Ideas/411.aspx.

Примите участие в сборе предложений! Твой город – твое решение!

#Городаменяются#ЖКХменяется#КомфортныйЯкутск#Работаемнауспехстолицы

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью  и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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