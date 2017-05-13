Горожане считают, что предварительное голосование позволит лучше узнать всех кандидатов  

Как известно, для участия в предварительном голосовании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по выбору кандидата на должность главы города Якутска, зарегистрировано 7 человек. Это: Ирина Высоких, директор ООО «РостПрофи», Григорий Зорин, главный специалист по надзору в сфере ЖКХ МКУ «Управа Промышленный округ», Айсен Николаев, действующий глава ГО «город Якутск», Николай Потапов, генеральный директор ООО «Социальная поддержка студентов и молодежи «ФОКС», депутат Якутской гордумы, Святослав Софронеев, директор МБУ ДО «Центр технического творчества», Татьяна Тымырова, директор ООО «Праздник жизни+», председатель Ассоциации гостеприимства РС (Я), Андрей Хорошев, автор и ведущий программы «Искатели», общественный деятель.

Предварительное голосование в городе Якутске состоится 28 мая, где примут участие все 7 кандидатов. В этот день у горожан будет возможность выбрать того, кто будет избираться на должность главы г.Якутска 10 сентября 2017 г.

Отдать свой голос могут граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории городского округа «город Якутск» и обладающие активным избирательным правом. Для этого нужно иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ избирательного участка.

По мнению жителей города Якутска, предварительное голосование в первую очередь позволяет обычному избирателю лучше узнать своих кандидатов.

— Хорошо, что в предварительном голосовании могут участвовать не только члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а все желающие избиратели, имеющие право выбора. Предварительное голосование дает нам, избирателям, хорошую возможность лучше познакомиться с нашими кандидатами. Ведь некоторые из них недостаточно хорошо известны в Якутске, но, тем не менее, все очень достойные кандидаты, которые своим трудом вносят большой вклад в социально-экономическое развитие нашей столицы, — считает председатель Совета ветеранов Сайсарского округа, почетный ветеран РС (Я) Нина Цимбалова.

— Я всегда хожу на выборы, никогда не пропускаю. А предварительное голосование от партии – это как подготовка к сентябрьским выборам, полезный опыт для самих кандидатов, ведь среди них много молодых. Сама я обязательно приму участие в предварительном голосовании, — говорит ветеран труда Афанасий Борисов.

— Предварительное голосование является очень важным мероприятием для всех горожан. Отрадно, что процесс предварительного голосования всегда проходит на высоком организационном уровне. Жители города активно приходят на избирательные участки. Народу на участках всегда очень много, люди идут как на праздник, берут с собой детей. Это говорит о том, что избиратели стали интересоваться ходом выборов и хотят, чтобы от партии власти на выборы шли настоящие профессионалы своего дела, сильные общественно-политические деятели, — прокомментировала заместитель руководителя исполнительного комитета Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юлия Попова.