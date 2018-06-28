Горожане саботируют работы по капитальному ремонту Хатынг-Юряхского шоссе

Работы по капитальному ремонту Хатынг-Юряхского шоссе начались 27 июня, и всего за один день неизвестные успели несколько раз самовольно убрать дорожные ограждения.

Ремонтные работы ведутся на участке от Объездного шоссе до улицы Курнатовского. Как сообщили News.Ykt.Ru в МКУ «Главстрой», ремонт должны завершить в октябре этого года.

«На участке предусмотрены укрепление откосов и расширение земляного полотна, усиление покрытия проезжей части, установка автобусных павильонов, обустройство пешеходных тротуаров, озеленение вдоль проезжей части и установка опор наружного освещения. Технологическая схема предусматривает полное и частичное перекрытие данного участка. Но со вчерашнего дня было зафиксировано несколько фактов самовольного переноса ограждений. Приносим жителям Якутска свои извинения за временные неудобства и надеемся на понимание», — сообщили в учреждении.

Работы ведутся силами подрядной организации АО «СУ-888».