Горожане приглашены на отчеты участковых уполномоченных полиции

Столичная полиция приглашает горожан для участия в ежегодном отчете участковых уполномоченных полиции перед населением г.Якутска. Вы можете подойти, задать интересующие вас вопросы и оценить работу ваших участковых.
Г Р А Ф И К
отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции МУ МВД России «Якутское»
|№
|Участковый пункт полиции
|Дата
проведения отчета
|Время проведения отчета
|Место проведения отчета
|1
|ОП №3
Марха
|08.12.2017
|17 ч.00 мин
|Спортивно-оздоровительный комплекс «Пульс»
мкр. Марха
ул. Советская, д. 6/1
|2
|ОП №3
Тулагино
|13.12.2017
|17 ч.00 ин.
|п. Тулагино,
ул. Первомайская, д.4,
Клуб «Тусулге»
|3
|ОП №3
«Гагаринский»
|13.12.2017
|18 ч.00мин.
|Библиотека «Созвездие»
г. Якутск, ул. Мординова, д. 21/1
|4
|ОП №1
«Сайсарский»
|14.12.2017
|15 ч.00мин.
|В актовом зале общеобразовательной школы № 20
г. Якутск,
ул. Чайковского, д.30
|п. Пригородный
|14 -15.12.2017
|15ч.00мин
|ДК «Надежда»
п. Пригородный,
ул. Совхозная, 14
|5
|ОП №1
п. Хатассы
|14.12.2017
|17 ч.00мин.
|Административное здание
п. Хатассы
ул. Каландаришвили, 16.
|6
|ОП №2
«Центральный»
|14.12.2017
|17 ч.00мин.
|Актовый зал Якутский сельскохозяйственный колледж
г. Якутск,
ул. Пояркова, д.15
|7
|ОУУП и ПДН МУ
«Губинский»
|14.12.2017
|17 ч.00мин.
|Административное здание Педагогического института СВФУ
г. Якутск,
пр. Ленина,д.2
|8
|ОП №3
«Промышленный»
|14.12.2017
|17 ч.00мин.
|СОШ № 10
г. Якутск,
ул. Кальвица, д.5
|9
|ОП №3
п. Маган
|14.12.2017
|18 ч.00мин.
|п. Маган
ул. Алымова, д.3,
Дом культуры «Ритм»
|10
|ОП №1
Табага
|14.12.2017
|18 ч.00мин.
|СОШ с. Табага,
ул. Пеледуйская, д. 4
|11
|ОУУП и ПДН МУ
«Строительный -1,2»
|15.12.2017
|16 ч.00мин.
|Актовый зал административного здания управы «Строительный»
г. Якутск,
ул. К. Цеткина, 2
|12
|ОП №2
«Октябрьский»
|15.12.2017
|17 ч.00мин.
|Административное здание Управы округа «Октябрьский»
г. Якутск,
пр. Ленина, 46
|13
|ОП №3
Кангалассы
|15.12.2017
|17 ч.00мин.
|п. Кангалассы,
ул. Лесная, д.1,
СОШ
|14
|ОП №1
«Автодорожный» и
|15.12.2017
|18 ч.00мин.
|г. Якутск,
ул. Автодорожная, 42
В здании ЯГСХА
г. Якутск, ул. Красильникова, д.15 или
СОШ №19 г. Якутск, мкр. Птицефабрика, д.14
|15
|ПП «Жатайский»
|21.12.2017
|17 ч.00мин.
|п. Жатай
ул. Строда, д. 1/1
Дом культуры «Маяк»