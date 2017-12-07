Горожане приглашены на отчеты участковых уполномоченных полиции

Столичная полиция приглашает горожан для участия в ежегодном отчете участковых уполномоченных полиции перед населением г.Якутска. Вы можете подойти, задать интересующие вас вопросы и оценить работу ваших участковых.

Г Р А Ф И К

отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции МУ МВД России «Якутское»