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8 мая 2017, 18:14
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Горожане поздравляют с Днем Великой Победы

В честь празднования 72-й годовщины Великой Победы в городе Якутске подготовлена большая программа мероприятий. В эти дни горожане и гости столицы принимают активное участие во всех торжествах и мероприятиях, которые проводятся на главных площадях столицы, в округах и пригородах.

С Днем Великой Победы горожане поздравляют участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, своих родных и близких, ведь нет такой семьи, которой не коснулась бы война.

Иннокентий Григорьевич СИВЦЕВ с внуком Андреем передают слова искренней благодарности ветеранам, которые на фронтах сражений и в тылу ковали Победу. «Мой дядя, родной брат отца похоронен в селе Алексеевка Донбасской республики. Еще один дядя, брат матери Иван Иванович Ноговицын был призван на фронт из города Якутска, когда служил в милиции. Он пропал без вести, до сегодняшнего дня неизвестно, где он похоронен. Мой отец был самым младшим из четырех братьев, поэтому на фронт его не взяли, зато он трудился в тылу – в рыбном хозяйстве села Быков мыс Булунского улуса. Я родился в январе 1945 года, отец тогда помогал рыбакам, до войны он служил в пароходстве поселка Тикси, мать работала поваром.  В этом году мне исполнилось 72 года, я ровесник Великой Победы. В семье нас трое, я самый старший, у меня родные брат и сестра, все живем в городе Якутске», — делится Иннокентий Сивцев.

Ученик 7 класса СОШ №17 Ваня УШНИЦКИЙ рассказывает, что его прадед сражался с японцами: «Мой прадед был пулеметчиком, с его портретом я принимаю участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Поздравляю всех ветеранов с праздником, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы ветераны никогда не унывали и были счастливы. Молодое поколение должно всегда помнить о героическом подвиге наших дедушек и бабушек, благодарить за мирное небо и за то, что они отстояли нашу Родину в сражениях».

Дитя войны Варвара Николаевна ДАНИЛОВА говорит, что ее отец не был призван на фронт из-за пожилого возраста, но трудился в тылу: «Я родом из Усть-Алданского улуса. Отец скончался в годы Великой Отечественной войны, мать осталась с четырьмя детьми. Мы очень радовались окончанию ненавистной войны и долгожданной победе. В мирное время мы восстанавливали разрушенное хозяйство, строили дороги, дома, трудились во благо развития нашей республики. Поздравляю с Днем Победы всех якутян, желаю счастья, мира, благополучия!».

Многодетная мама Анна отмечает, что День Победы для их семьи имеет особое значение: «Мой дед Николай Тихонович Пескун воевал на фронте, попадал в плен, но, несмотря на это, всегда оставался жизнерадостным, общительным человеком. Хочу пожелать ветеранам здоровья, счастья, чтобы берегли тех, кто рядом, заботились о людях старшего поколения. А еще хочется, чтобы в мире не было войн, не было убийств, массовых волнений, чтобы наши дети никогда не знали, что такое война».

Ученицы 5 класса школ №21 и №35 Женя СЕРКИНА и Сайыына КОПЫРИНА поздравляют с Днем Победы: «В наших семьях воевали прадедушка и дедушка, но, к сожалению, их уже нет рядом с нами. Мы помним об их подвиге, родители всегда рассказывают и ставят их в пример. Желаем всем ветеранам и горожанам счастья, крепкого здоровья, чтобы окружали своих бабушек, дедушек и родителей любовью и заботой».

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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