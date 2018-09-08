Горожане поздравляют родной город с предстоящим Днем рождения!

В воскресенье 9 сентября город Якутск отмечает свое 386-летие. Во всех округах и пригородах проводятся многочисленные праздничные мероприятия. Десятки тысяч горожан выходят в эти дни на площади и улицы, чтобы принять участие в празднике.

Горожане поделились своими пожеланиями и планами на День города:

«По доброй семейной традиции в День города мы обязательно всей семьей выходим гулять по городу и посещаем любимые мероприятия. Например, сегодня я была на мастер-классе по анимации, очень довольна. Завтра посмотрим концерты, посетим ярмарку «Вкусноград».

«Я — фотограф. Для меня День города отличная возможность поснимать жителей нашей столицы в праздничной атмосфере. Людей на улицах будет достаточно. Планирую гулять и фотографировать».

«Мы наблюдаем, что наш Якутск преображается, появляется много красивых и интересных мест. Поэтому мы с удовольствием встретим День рождение нашего города в кругу его любящих жителей. Всех с праздником!»

«В День города мы обязательно пойдем в парк, где встретимся со своими друзьями. Будем развлекаться, кататься на аттракционах, посетим концертные программы, а также примем участие в конкурсах»

«Конечно, мы будем гулять в День города! Соберемся с родными, посмотрим концерты, которых нынче очень много в программе. Главное, оденемся потеплее. К вечеру может на шашлыки соберемся».