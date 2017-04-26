 Горожане почтили память погибших в аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля жители Якутска собрались на площади Марата, чтобы почтить память погибших в аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Со дня техногенной катастрофы прошел 31 год.

Представители республиканской и муниципальной власти, участники ликвидации последствий аварии, участники производственного объединения «Маяк», граждане, эвакуированные из зоны отчуждения, общественники и молодежь возложили живые цветы к Вечному огню.

«31 год назад мир столкнулся со страшной трагедией, с последствиями которой человечество борется до сих пор. Сегодня Чернобыль называют мертвым городом. Если до 1986 года там проживало 13 тысяч человек, то сейчас в зоне отчуждения находятся только те, кто спустя много лет нашел в себе силы вернуться туда, где был когда то счастлив. В ликвидации последствий аварии участвовало свыше 800 тысяч человек. В нашем городе проживает 25 горожан, связанных с катастрофой, в том числе те, кто помогал на месте аварии, и те, кого эвакуировали. Люди проявили настоящий героизм, мужество, и сегодня мы преклоняем перед ними головы», — сказала заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия ЕВСИКОВА.

«Сегодня все говорят, что мы герои, но мы просто выполняли свой гражданский долг перед Родиной и старались сделать все возможное, чтобы предотвратить катастрофу, — сказал участник ликвидации аварии Ишенбек БЕКБОЛИЕВ и обратился к подрастающему поколению, — Нужно быть настоящими патриотами своей страны и в любую минуту встать на ее защиту».

«Самое важное в жизни человека – это здоровье, а самое важное в жизни родителей – это здоровье их детей. В Якутию я переехала 22 года назад с маленькой дочкой, чтобы спасти ей жизнь. В первое время радиацию невозможно ощутить, но очень важно от нее избавиться. Я хочу выразить слова признательности тем, кто эвакуировал людей, рискуя своей жизнью. Благодаря вам мы сегодня живем и радуемся каждому дню», — сказала Елена НИКИТИНА, переехавшая в Якутск из Чернобыля.