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21 января 2018, 10:10
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Горожане начали предлагать общественные пространства для благоустройства

В Якутске начался сбор предложений граждан по благоустройству общественных пространств. С этой целью в субботу, 20 января, в наиболее посещаемых местах столицы открылись специально оборудованные пункты.  

В Промышленном  округе такой пункт размещен в ТЦ „Улуру молл“ по улице Кальвица, 14/5. На церемонии открытия жителей округа приветствовал заместитель директора МКУ „Служба эксплуатации городского хозяйства“, депутат Якутской городской Думы Владимир Аммосов. Он поздравил собравшихся с успешной реализацией прошлогодней программы „Формирование комфортной городской среды“. Депутат напомнил, что в прошлом году из 122 заявок на благоустройство дворовых территорий, поступивших на рассмотрение общественной комиссии, были одобрены 37. Из них в течение года были комплексно благоустроен 21 двор. Кроме того, обустроены и реконструированы 9 общественных пространств.

„В этом году принцип отбора изменился – сами жители будут решать, какие скверы и площади столицы нам стоит реконструировать, модернизировать или построить“, — подчеркнул Владимир Аммосов и призвал горожан успеть внести до 9 февраля свои, пусть даже самые смелые, предложения по улучшению городских общественных пространств. Для этого надо просто написать на специальном бланке название или адрес общественной территории и опустить бланк в ящик для сбора предложений.

Жительница Промышленного округа Ольга Ткачева одной из первых внесла предложение. „У нас на улице Кальвица есть заброшенный сквер рядом со школой № 10, люди туда мусор кидают. Мы совместно с управлением округа не раз проводили там субботники, хотелось бы обустроить этот сквер, чтобы ребятишки могли спокойно гулять“, — поделилась неравнодушная горожанка.

Любовь Москалева, также жительница Промышленного округа, возлагает большие надежды на новый этап муниципальной программы „Формирование комфортной городской среды“. В прошлом году жители нескольких домов собрали подписи для строительства сквера на придомовой территории по программе „Народный бюджет“, но выделенных денег хватило только на откачивание воды и отсыпку территории, рассказала Любовь Николаевна. „У нас большие планы, считаю, что наш район тяжеловат для проживания, много пыли из-за проезжающих по трассе машин, а хотелось бы, чтобы город стал зеленым“, — отметила она.

Помимо центра города и Промышленного округа пункт сбора предложений граждан для включения в рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий открылся на территории Гагаринского округа в ТЦ „Оптимист проф“ по Автостраде 50 лет октября. В торжественном открытии этого пункта приняла участие главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева.

„С нового года по всей территории России стартовал национальный приоритетный проект „Формирование комфортной городской среды“, рассчитанный на пять лет. Для реализации проекта нами разработана муниципальная программа „Формирование комфортной городской среды“ на 2018-2022 годы. И сегодня именно нам, жителям города Якутска, предоставляется возможность отобрать  территории, которые должны быть благоустроены в первую очередь. Это могут быть скверы, бульвары, парки, набережные, пляжи“, — отметила Ирина Дмитриевна и призвала всех горожан присоединиться  к акции по сбору предложений.

Главный архитектор напомнила, что с начала реализации проекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в 2017 году по всей России было благоустроено 19 тысяч дворовых территорий и 2700 общественных пространств. В Якутске, присоединившемся к проекту, начались работы по благоустройству Бульвара Учителя, территории Талого озера, а Комсомольскую площадь украсил сквер с памятником олимпийскому чемпиону Роману Дмитриеву, в Октябрьском округе открыт сквер Ильи Винокурова.

Внести свои предложения можно не только в пяти пунктах, находящихся в ТРК «Туймаада» по ул.Орджоникидзе, 38, ТЦ «Улуру молл» по ул.Кальвица,14/5, МФЦ «Мои документы» по ул.Аммосова, 18, в кинотеатре «Cinema Center» по ул.Кирова, 18,ТЦ «Оптимист проф» по ул.Автострада  50 лет Октября. Сбор предложений идет во всех территориальных управах, пригородах Якутска, а также наибольшее количество предложений ожидается в электронной форме на городском портале oneclickyakutsk.ru и социальных сетях, на страницах известных людей, присоединившихся в акции.

„После того как будут отобраны территории, набравшие наибольшее количество голосов, начнется второй этап – рейтинговое голосование, и уже по его по результатам мы отберем общественную территорию, которая будет обустроена в 2018 году“, — рассказала главный архитектор.

Также с приветственным словом к собравшимся обратился руководитель управления Гагаринского округа Руслан Платонов. „Благодаря проекту, в прошлом году нам удалось благоустроить дворовые территории и детские площадки по улицам Кузьмина и Можайского, в этом году хотим продолжить эти позитивные изменения“, — подчеркнул Руслан Михайлович.

Проект стартовал, многие жители столицы уже воспользовались возможностью самим выбрать, какие общественные пространства следует улучшить или создать в нашем городе. Присоединяйтесь! Твой город – твое решение!

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.      
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