Афанасий Федоров, доцент кафедры экономики и финансов СВФУ им.М.К.Аммосова, кандидат экономических наук, член Общественной палаты города Якутска поддерживает Программу кандидата на должность главы г.Якутска Александра Саввинова.

«Я живу в городе 55 лет и вижу, что наша столица постоянно развивается и процветает. Это во многом стало возможным благодаря открытости власти, плодотворной работе с населением. Программа, которую планирует реализовать Александр Саввинов, учитывает это, и включает в себя решение первоочередных задач.

Считаю, что нам необходимо развитие дорожных и уличных коммуникаций, новых технологий, качественной связи, услуг. Все это дает возможность жить горожанам в комфортных условиях. На моих глазах население города выросло в пять раз, а это означает, что людей привлекает Якутск, и они хотят здесь жить.

С Александром Саввиновым мы знакомы более 40 лет. Знаю его, как человека ответственного и любящего свое дело. Если он ставит перед собой задачи, то непременно их выполняет. С таким руководителем город Якутск будет только процветать», — прокомментировал Афанасий Афанасьевич.

Отметим, что в разделе «Горожане – хозяева Якутска» предвыборной Программы кандидата на должность главы города Якутска Александра Саввинова сказано о необходимости расширения участия жителей в управлении городом, усилении гражданского контроля.

Александр Саввинов планирует запустить проект «Общественная инвентаризация». Каждый горожанин сможет сообщать о бесхозных и заброшенных объектах, земельных участках, самозахватах территорий, отмечая их на Геопортале или на сайте OneclickYakutsk, где откроются соответствующие сервисы.

«Жители столицы смогут бороться с нелегальной торговлей. Для этого все легальные нестационарные торговые объекты получат QR-коды с полной информацией о них, а на Геопортале появится общедоступная функция отображения незаконных объектов», — говорится в программе кандидата.

Планируется также перевести муниципальные услуги в режим удаленного предоставления в цифровом формате, пересмотреть регламенты их предоставления структурами администрации. Будет введена оценка эффективности муниципальных служащих, напрямую связанная с качеством предоставляемых населению услуг.