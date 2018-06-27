Горожан просят соблюдать меры безопасности во время грозы

Управление ГО и ЧС Окружной администрации города Якутска предупреждает, что 27 июня на территории города Якутска возможна с порывами ветра 13-18 м/с.

По прогнозу ФГБУ «ЯУГМС» на 27 июня 2018 года на территории города Якутска днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы ветра 13-18 м/с, температура воздуха ночью +14+16˚, днем +26+28˚.

Во избежание несчастных случаев рекомендуем:

— избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы, витринами, ветхими конструкциями и не парковать рядом с ними автомобили;

— закрыть форточки, окна, двери, убрать с балконов хозяйственное имущество в дом и т.д.;

— по возможности оставайтесь дома, примите меры по максимальному утеплению вашего дома (квартиры) и уплотнению всех имеющихся зазоров и щелей в оконных и дверных проемах;

— важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

— если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыши и балконов возможно падение шифера и других предметов;

— не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

— в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожным с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.