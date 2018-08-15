Горожан приглашают обсудить проект благоустройства набережной Романа Дмитриева

Завтра 16 августа в рамках Форума городских сообществ состоится проектный семинар на тему «Открытый архитектурный конкурс на лучший эскизный проект благоустройства набережной имени Романа Дмитриева. Организатор – Управление архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска при поддержке Управы Губинского округа.

Участники проектного семинара обсудят разработку проекта благоустройства территории набережной имени Романа Дмитриева в соответствии с комплексным развитием городского общественного пространства от площади Победы до острова Малый Хатыстах с включением городского пляжа.

Организаторы приглашают потенциальных участников конкурса — архитекторов, архитектурные компании, проектные организации, дизайнеров, а также жителей Якутска, городских активистов, неравнодушных горожане принять активное участие в семинаре. На семинаре пройдет обсуждение технического задания конкурса, сбор предложений горожан по развитию набережной, картирование и обмен мнениями.

Тьюторы: главный архитектор города Ирина Алексеева и городской активист, представитель НКО «Будущее Набережного» Михаил Каблов.

Проектный семинар состоится 16 августа в 18.00 ч. в библиотеке «Три Д» по ул. Хабарова, 27/1.