Горожан приглашают на Ярмарки здоровья

Уважаемые горожане!

В рамках Дня семьи, любви и верности Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), республиканские и городские медицинские организации проводят 8 июля с 10.00 ч. до 14.00 ч. Ярмарки здоровья в г. Якутске. Мероприятия организованы в целях формирования у населения грамотного представления о здоровье, механизмах его поддержания, а также выработки необходимых навыков и умений по ведению здорового образа жизни, сохранения и укрепления физического здоровья населения, повышение уровня мотивации населения к ведению здорового образа жизни.

Места проведения Ярмарок здоровья:

• Якутский базовый медицинский колледж (ул. Лермонтова, 40) – прием ведут специалисты ГБУ РС(Я) «Республиканский центр медицинской профилактики», ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер», АНО МДЦ «Белая Роза-Саха»;

• СОШ №10 (ул. Кальвица, 5) – прием ведут специалисты ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска»;

• СОШ №24 (ул.Можайского, 23а) – прием ведут специалисты ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №2» ;

• СОШ №19 (мкрн. Птицефабрика, 14) – прием ведут специалисты ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3»;

• Детская школа искусств (ул. Ярославского, 27) с 12.00 ч. до 14.00 ч. – прием ведут специалисты ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1»;

• Республиканское среднее специальное училище Олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева (ул. Жорницкого, 13) — прием ведут специалисты ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1»;

• Дворец детского творчества (ул. Кирова, 20) — прием ведут специалисты ГБУ РС(Я) «Якутской городской клинической больницы».

Также в этот день будет организовано флюорографическое обследование населения по следующему графику:

• Дворец детского творчества — с 10.00 ч. до 12.00 ч.;

• Детская школа искусств №1 — с 12.00 ч. до 14.00 ч.;

• Республиканское среднее специальное училище Олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева — с 14.00 ч. до 16.00 ч.

При себе необходимо иметь ИНН, паспорт, полис ОМС.

Всех горожан ждем на мероприятиях!