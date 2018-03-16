Горожан приглашают на «КРЫМ FEST – 2018»

На фестивале «КРЫМ FEST – 2018» 18 марта с 11 до 19 часов в Старом городе Якутска для горожан и гостей столицы будут работать несколько развлекательных площадок.

На главной сцене площадки выступят звезды якутской эстрады и молодые исполнители: Kitjah, Галя Виноград, Андреана, Евгений Никифоров, Арылхан Мойтохонов, Леонид Григорьев, Эрчим, Семетей, Петр Кулаковский, Алена Яковлева, хомусисты-виртуозы Айсен Аммосов и Василена Шарина, ансамбль народной песни «Ямщики», дуэт Петра Борисова и Марии Соло, группа «Сноу-Войс», Амор, Юрий Гольдеров, Леонид Анциферов, Наталья Бриз, Ванс, Алексей Солдатов, Тахмина Степанова, Дмитрий Никифоров, Лиза Лахно, Сергей Ацигейда, Клавдий Афанасьев, Надежда Васильева, Эргис Давыдов, Алеанна, Саша Аржакова, Василий Местников, Асколон Семенов и многие другие.

Будут звучать популярные песни, выступать представители национальных общин. Ведущие праздника Яна Федорова и Семетей проведут розыгрыши и веселые игры.

Вас ждет якутская, русская, кавказская кухня, необычайная ярмарка ретро и старины. Будет распродажа рыбы, мяса и ягоды от местных производителей.

В ТР «Кружало» будут представлены столичные мастера по вязанию и кулинарному мастерству. Именитые кондитеры Столярчик Мария, Тарасова Мария, Поисеева Майя, Егорова Роксана представят свои наивкуснейшие кондитерские изделия: торты, пирожные и другие сладости.

Только в этот день будут скидки на изделия, будет работать шоу–рум @snova_store, магазин – мастерская «Крафт», магазин креативной одежды «Sensus».

Удивят и порадуют фруктовые композиции от @Tani_karving. И вместе с ней можно пройти экспресс-урок по карвингу, сделать селфи на самом большом фруктовом фоне, продегустировать фруктовые угощения.

Ювелирная фирма «Саха Дизайн» представит авторские национальные украшения и новинки со скидкой до 55%.

Во время выступлений звезд эстрады зрителей ждут игры и конкурсы, где можно будет выиграть ювелирные изделия и другие призы.

На детской сцене будут угощения от Якутского хлебокомбината и Гормолзавода, аниматоры, выступления артистов, конкурсы, призы и многое другое. Места для селфи, сладости и сахарная вата.

На спортивной сцене ведущие спортивные клубы города Якутска Fitness – Life и Sport Baza в 14:00 и 15:30 часов проведут веселые спортивные игры для всех желающих. Участвуйте и выигрывайте призы.

До позднего вечера будет действовать искусственный каток и прокат коньков.

Ближе к вечеру всех гостей ждет полевая кухня – горячий чай и плов, успевай согреться и поесть!

В завершение мероприятия в 18:00 часов от спонсоров фестиваля состоится небольшой фейерверк!

Ждем всех жителей Якутска на фестиваль единения народов «КРЫМ FEST – 2018»! #Крымнаш