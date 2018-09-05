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5 сентября 2018, 11:15
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Горожан приглашают на «Фестиваль ухи»

Приглашаем гостей и жителей столицы на пятый ежегодный «Фестиваль ухи» 8 сентября с 11.00 до 16.00 на территории этнокомплекса «Усадьба Атласовых» (Вилюйский тракт 6км).

Помимо конкурсных блюд, гостей фестиваля ожидают бесплатные дегустации от ведущих ресторанов Якутска, веселые конкурсы и игры и конечно же замечательные призы от наших партнеров.

Программа «Фестиваля ухи»:

9.00-10.30 — заезд участников фестиваля

11.00-13.00 — приготовление конкурсантами ухи

12.00 — торжественное открытие и парад участников фестиваля

11.00-16.00 — выставка-продажа, игры, конкурсы

13.30 — конкурсная оценка жюри

14.30 — поросячьи бега

15.00 — подведение итогов и награждение победителей

16.00 — закрытие фестиваля

Приходите всей семьей!

Источник: Оргкомитет фестиваля.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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