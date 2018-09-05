Горожан приглашают на «Фестиваль ухи»

Приглашаем гостей и жителей столицы на пятый ежегодный «Фестиваль ухи» 8 сентября с 11.00 до 16.00 на территории этнокомплекса «Усадьба Атласовых» (Вилюйский тракт 6км).
Помимо конкурсных блюд, гостей фестиваля ожидают бесплатные дегустации от ведущих ресторанов Якутска, веселые конкурсы и игры и конечно же замечательные призы от наших партнеров.
Программа «Фестиваля ухи»:
9.00-10.30 — заезд участников фестиваля
11.00-13.00 — приготовление конкурсантами ухи
12.00 — торжественное открытие и парад участников фестиваля
11.00-16.00 — выставка-продажа, игры, конкурсы
13.30 — конкурсная оценка жюри
14.30 — поросячьи бега
15.00 — подведение итогов и награждение победителей
16.00 — закрытие фестиваля
Приходите всей семьей!
Источник: Оргкомитет фестиваля.
Уважаемые читатели!
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