Гороскоп на вторник 13 июня 2017 от Кота Астролога

19, 20 лунный день. Убывающая Луна. Луна в знаке Водолей ♒

Уведомление о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это потрясающий день, чтобы пообщаться с женщинами-знакомыми и членами групп, потому что ваши социальные навыки – это вершины! Люди рады видеть вас и слушать, что вы можете сказать. Это потому, что сегодня вы так позитивны и приподняты.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня в бизнесе и торговле есть предпочтение, это музыка для ваших ушей! Вы финансовый волшебник зодиака. Люди будут слушать и говорить о вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для поездки или поездок, потому что вы хотите расширить свои горизонты. Вам нужно сменить декорации. Вам нужна стимуляция. Романтика, спортивные и игривые занятия с детьми – это великолепный выбор.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это сильный день для обсуждения финансовых договоренностей о наследовании, совместной собственности или общих обязанностях. Что бы ни случилось, это будет хорошо, и все стороны будут чувствовать себя справедливо.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня теплые и уютные, вот почему это идеальный день для обеда или встречи. Вы будете наслаждаться компанией кого-то моложе. Вы любите стимулировать мир развлечений.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обсуждения с боссами, родителями и VIP-персонами пойдут хорошо сегодня. Это хороший день, чтобы продвинуть свою повестку дня или сделать свой шаг. Если вы хотите путешествовать, и вам нужно разрешение или одобрение — попробуйте сегодня. Вы также можете увидеть способы повышения прибыли.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы будете наслаждаться изучением чего-либо, потому что вам интересны более широкие проблемы в жизни. Философия, политика, религия, астрология, космология и подвиги самого интересного человека в мире вас интригуют.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Выберите сегодняшний день для важных обсуждений с вашим банком, потому что результаты будут вам полезны. Это также хороший день, чтобы обсудить, как делиться или делиться чем угодно, будь то деньги, власть или обязанности. Женский член семьи согласится.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день, чтобы смириться с другими, особенно с представителями широкой общественности. Люди привлекают вас, потому что вы полны энтузиазма и готовы развивать большие идеи. Вы также можете сделать увлекательные планы путешествий с другом или партнером, потому что сегодня все ваши идеи грандиозны.

Козерог (22 декабря 19 января)

Это позитивный день на работе, потому что люди вокруг вас оптимистичны и готовы помочь. Групповые обсуждения пройдут хорошо. Вы готовы принять практический подход коллективным способом с другими. Вероятно, возможны поездки, связанные с работой. Ваша деятельность сегодня повысит вашу репутацию в глазах других.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке с удачливыми денежными сундуками Юпитера. Это отличный день для планирования поездок, особенно для отпуска. Если вы не можете путешествовать, придумайте забавное развлечение с любимым человеком. Спортивные мероприятия и развлекательные мероприятия с детьми будут полезными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня семейные обсуждения будут приятными и оптимистичными. Это также отличный день, чтобы обсудить, как провести ремонт дома или сделать что-то, чтобы расширить свой дом. На самом деле может произойти и то, что расширяет вашу семью! (Это может быть интересно.)