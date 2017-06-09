АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
6
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.99
 64.15
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 9 июня 2017 года
09.06.2017, 0:43
Общество
Сегодня день рождения генерала
09.06.2017, 0:12
Желток
Фотофакт
Афанасию Максимову предложили престижную работу
08.06.2017, 22:11
Общество
Людмила Горева торжественно справила юбилей
08.06.2017, 22:04
Культура & Образование
В республике состоится  форум учителей музыки и ИЗО
08.06.2017, 21:48
Экономика
Анонс
Скоро — Биржа контактов «Сделано в Якутии. Покупай свое!»
08.06.2017, 21:44
Культура & Образование
Егор Борисов: Все дети Якутии – одарённые, нужно просто помочь раскрыть их таланты
08.06.2017, 21:40
Желток
Видео
Есть «способ» стать неуловимым: Замазываем номера и ездим как хотим!
08.06.2017, 21:35
Культура & Образование
Егор Борисов посетил выставку достижений детей «Шаги к успеху»
08.06.2017, 21:28
Желток
Видео
Фотофакт
Ондатра говорит спасибо Айсену Николаеву!
08.06.2017, 18:49
Желток
Эксклюзив
Известная журналистка вышла на новую работу
08.06.2017, 18:09
Красота & Здоровье
Спартакиада медсестер: Ну ж, был денёк!
08.06.2017, 18:00
Республика
10 июня в 7 районах республики откроется навигация маломерных судов
08.06.2017, 17:57
Экология
Позитив
Зеленый десант продолжается
08.06.2017, 17:50
Столица
Городская среда: жители Строительного округа готовятся к благоустройству своего двора
08.06.2017, 17:43
Столица
9 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
08.06.2017, 17:38
Культура & Образование
О II Международном эпическом форуме «Эпосы народов мира на Земле Олонхо»
08.06.2017, 17:25
Общество
Резонанс
Путин заочно встал на сторону жителей Хатасс
08.06.2017, 17:15
Культура & Образование
Афиша
Монгольский театр драмы приезжает на гастроли в Якутск
08.06.2017, 17:09
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
Еще одно село Абыйского улуса заливает паводок
08.06.2017, 17:07
Республика
Позитив
Молодежный совет Федерации профсоюзов организовал благотворительную акцию
08.06.2017, 16:29
Финансы
Фонд капремонта: Очередные встречи прошли в Строительном и Промышленном округах
08.06.2017, 16:20
Финансы
Подпишитесь на новости ПФР в Telegram
08.06.2017, 15:40
Общество
Видео
Общественная палата: Реакция армянской диаспоры на инцидент вызывает уважение
08.06.2017, 15:25
Столица
Празднование Дня России в Якутске
08.06.2017, 15:14
Политика
Эксклюзив
Минобщества трещит по швам?
08.06.2017, 15:12
Культура & Образование
Линогравюры А.Мунхалова языком танца, шоу в Кабаре и новая «Легенда о Минотавре» от студентов АГИКИ
08.06.2017, 14:27
Культура & Образование
Егор Борисов: «Все дети Якутии – одарённые, нужно просто помочь раскрыть их таланты»
08.06.2017, 14:23
Культура & Образование
Анонс
Сегодня в Якутске: Танцуем все!
08.06.2017, 14:19
Столица
«Народный контроль» выявляет нарушения ПДД в автобусах
08.06.2017, 14:16
Общество
Районы Якутии наполнили «Коробку храбрости»
08.06.2017, 14:14
Столица
Об ограничении движения транспортных средств 12 июня
08.06.2017, 13:28
Столица
Айсен Николаев принял участие в заседании Общественной палаты Якутска
08.06.2017, 13:26
Республика
Паводковая обстановка в Якутии
08.06.2017, 12:35
Столица
Анонс
Открытый город: о портале «Бюджет для граждан. Якутск»
08.06.2017, 12:33
Столица
Позитив
Местность «Yс Хатыҥ» теперь в 2ГИС
08.06.2017, 12:17
Республика
Перевозки грузов  АК «Железные дороги Якутии» за 5 месяцев 2017 г.
08.06.2017, 11:32
Политика
Скандал
Резонанс
Оскорблять. АГиП подозревает Марину Богословскую в нарушении
08.06.2017, 11:10
Футуролог
Сергей Ларионов принял участие в конференции ИППО
08.06.2017, 10:39
Происшествия
Резонанс
В Нерюнгри задержан подозреваемый в нападении на девушку
08.06.2017, 10:21
Происшествия
Резонанс
Над светилом науки Михаилом Гуляевым сгустились тучи?
08.06.2017, 10:07
Культура & Образование
СВФУ укрепил позиции в Национальном рейтинге университетов
08.06.2017, 10:06
Столица
О режиме работы касс Энергосбыта 12 июня
08.06.2017, 9:59
Происшествия
В Якутии директору фирмы выписан крупный штраф
08.06.2017, 9:48
Общество
Фонд капитального ремонта провел выездную встречу в Автодорожном округе
08.06.2017, 9:43
Финансы
Якутский филиал Россельхозбанка принял участие в семинаре по вопросам улучшения жилищных условий молодых семей
08.06.2017, 9:30
Происшествия
Бывшего главу муниципалитета обвиняют в служебном подлоге
08.06.2017, 9:20
Культура & Образование
На Международном конкурсе победили студенты СВФУ
08.06.2017, 9:10
Происшествия
В Якутске сгорел склад
08.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп 8 июня 2017
08.06.2017, 0:22
Происшествия
Резонанс
Первого зампреда правительства Якутии не отпустили на скандальную ВИП-рыбалку
08.06.2017, 0:08
Политика
Тумусов предложил платные услуги в российских поликлиниках приравнять к взятке
08.06.2017, 0:04
Общество
Сегодня день рождения судьи и журналистов
07.06.2017, 23:11
Культура & Образование
СВФУ укрепил позиции в Национальном рейтинге университетов
07.06.2017, 22:08
Республика
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 стартует 8 июня
07.06.2017, 22:01
Культура & Образование
Анонс
Примите участие в конкурсе «Моя родословная»
07.06.2017, 21:56
Республика
Продукция ФАПК «Якутия» в очередной раз получила признание международных экспертов
07.06.2017, 19:20
Общество
Экстра
Кавказская щедрость: Ветеран борьбы отдает якутскому журналисту… свой глаз
07.06.2017, 18:16
Экология
Городской канал: на очереди запуск большого кольца
07.06.2017, 18:08
Культура & Образование
Лауреаты
07.06.2017, 17:53
Столица
8 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
07.06.2017, 17:51
Общество
Фотофакт
Баннер ко Дню России на фасаде правительства Якутии чуть не повесили вверх тормашками
07.06.2017, 17:49
Происшествия
В Нерюнгри бывший ГИБДД-шник предстанет перед судом 
07.06.2017, 17:36
Общество
Резонанс
Лидеры Армянской общины Якутии заявили, что осуждают своего земляка-обувщика
07.06.2017, 17:16
Культура & Образование
Праздник открытия Летней оздоровительной кампании в городе Якутске
07.06.2017, 17:07
Экология
Экологическая постановка Театра теней 
07.06.2017, 16:50
Республика
ЛОРП: план завоза грузов по итогам мая перевыполнен!
07.06.2017, 16:41
Происшествия
Расследуется дело о покушении на полицейского в Томпонском районе
07.06.2017, 15:59
Спорт
Мас-рестлинг включен в программу XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
07.06.2017, 15:41
Культура & Образование
Студенты Якутской ГСХА: опыт учёбы в Казахстане
07.06.2017, 14:54
Спорт
Рейтинговые скачки на призы Главы РС (Я) и Дерби главы Якутска
07.06.2017, 14:47
Республика
«Якутскэнерго» опубликовало список худших энерго потребителей
Архив новостей
Футуролог
9 июня 2017, 6:00
59

Гороскоп на 9 июня 2017 года

9 июня 2017

пятница

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке. Стрелец ♐

 

Овен (21 марта — 19 апреля)

Подумайте дважды, прежде чем говорить или делать что-нибудь сегодня, потому что энергия полной луны может спровоцировать ситуацию, подверженную несчастным случаям. Это означает, что вы можете сказать или сделать то, о чем вы будете сожалеть. Если вы делаете покупки, вы очень хотите купить что-то красивое – одежду, украшения и предметы искусства.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Многие из вас сегодня хотят купить предметы гардероба – и это хорошая идея! Тем не менее, сегодняшнее полнолуние повлияет на ваши финансы, поэтому будьте осторожны. Не переходите разумных пределов, не думаете,  что сейчас или никогда, или все или ничего. Будьте осмотрительны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня, в этом году, проходит полнолуние, противоположное вашему знаку. Вот почему вы чувствуете повышенное напряжение, связанное с партнерами и близкими друзьями. Не реагируйте чрезмерно. Будьте терпеливы и любезны. Это напряжение полной Луны длится около 48 часов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодняшнее полнолуние может вызвать проблемы со здоровьем или принести неверное решение в голове. К счастью, отношения с друзьями и членами групп теплые и прекрасные!

Лев (23 июля — 22 августа)

Романтика сегодня изменчивая из-за энергии Полной Луны. Аналогичным образом, отношения с детьми могут быть более сложными, потому что эмоции каждого человека являются шипами. Тем не менее, отношения с начальниками, родителями и VIP-персонами великолепны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вас разрывают между потребностями дома и семьи и требования вашей работы или вашей карьеры из-за поляризованной энергии полнолуния. Просто сделайте все возможное, чтобы справиться. (Примечание: вы не можете игнорировать свою карьеру и репутацию.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте внимательны и принимайте дополнительные меры предосторожности сегодня. Не спешите, потому что эта полная Луна может создать для вас ситуацию, подверженную несчастным случаям. Это просто означает, что вы должны думать, прежде чем что-либо делать или что-либо говорить. Будьте умным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Конкретно это полнолуние может вызвать некоторые финансовые проблемы для вас. Вы можете быть в затруднении с кем-то из- за денег или имущества. Или за кого несете ответственность. Хорошей новостью является то, что отношения с партнерами и близкими друзьями являются теплыми и полезными. В принципе, это хороший день.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня в вашем знаке проходит только полнолуние. Это в целом создает напряженность с партнерами и близкими друзьями, потому что энергия Луны сражается с энергией Солнца. Бросьте свою энергию в работу, потому что это будет для вас положительным опытом.

Козерог (22 декабря 19 января)

Общественные ситуации, вечеринки, спортивные мероприятия, искусство и игры с детьми обрадуют вас сегодня и будут приятными. У вас много энергии, чтобы общаться с другими. И все же время от времени вы хотите скрыться и найти уединенность. Это смешанный день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это игривый, высокоэнергетический день! Вы можете быть вовлечены в спортивные мероприятия, искусство или что-то общее с детьми. Романтические партнеры могут также требовать вашего времени. То, что порадует вас – это возможность отремонтировать что-то дома и развлечь близких.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваши ежедневные контакты с другими людьми сегодня очень позитивные. Сегодня вы чувствуете оптимизм и энергичность. Тем не менее, будет напряженность между требованиями вашей семьи и требованиями вашей карьеры из-за полнолуния. Это малое, с чем вы не справляетесь, оставьте и расслабьтесь.

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
05.06.2017, 13:55
Желток
Эксклюзив
Куда пойдет уволенный замминистра?
07.06.2017, 10:53
Происшествия
Скандал
Плохой менеджер Ольга Федорова? Авиакомпания «Якутия» шокировала Россию
05.06.2017, 23:37
Происшествия
Эксклюзив
Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток
05.06.2017, 13:08
Политика
Замминистра переходит на другую работу
05.06.2017, 12:42
Происшествия
Экстра
Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова
03.06.2017, 17:57
Происшествия
Экстра
Афанасий Максимов: Мой дом подожгли!
07.06.2017, 13:19
Происшествия
Скандал
Оскорблять. Из-за чего поругались VIP-якутяне?
07.06.2017, 12:06
Политика
Резонанс
Стал известен новый и.о. председателя Верховного суда Якутии?
08.06.2017, 15:14
Политика
Эксклюзив
Минобщества трещит по швам?
05.06.2017, 12:07
Политика
Резонанс
Виктор Федоров озадачил федералов
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Желток
09.06.2017

Афанасию Максимову предложили престижную работу

Видео Фотофакт
Желток
08.06.2017

Ондатра говорит спасибо Айсену Николаеву!

Эксклюзив
Желток
08.06.2017

Известная журналистка вышла на новую работу

Резонанс
Общество
08.06.2017

Путин заочно встал на сторону жителей Хатасс

Афиша
Культура & Образование
08.06.2017

Монгольский театр драмы приезжает на гастроли в Якутск

Анонс
Культура & Образование
08.06.2017

Сегодня в Якутске: Танцуем все!

Общество
08.06.2017

Районы Якутии наполнили «Коробку храбрости»

Резонанс
Происшествия
08.06.2017

В Нерюнгри задержан подозреваемый в нападении на девушку