Гороскоп на 9 июня 2017 года

9 июня 2017

пятница

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке. Стрелец ♐

Овен (21 марта — 19 апреля)

Подумайте дважды, прежде чем говорить или делать что-нибудь сегодня, потому что энергия полной луны может спровоцировать ситуацию, подверженную несчастным случаям. Это означает, что вы можете сказать или сделать то, о чем вы будете сожалеть. Если вы делаете покупки, вы очень хотите купить что-то красивое – одежду, украшения и предметы искусства.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Многие из вас сегодня хотят купить предметы гардероба – и это хорошая идея! Тем не менее, сегодняшнее полнолуние повлияет на ваши финансы, поэтому будьте осторожны. Не переходите разумных пределов, не думаете, что сейчас или никогда, или все или ничего. Будьте осмотрительны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня, в этом году, проходит полнолуние, противоположное вашему знаку. Вот почему вы чувствуете повышенное напряжение, связанное с партнерами и близкими друзьями. Не реагируйте чрезмерно. Будьте терпеливы и любезны. Это напряжение полной Луны длится около 48 часов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодняшнее полнолуние может вызвать проблемы со здоровьем или принести неверное решение в голове. К счастью, отношения с друзьями и членами групп теплые и прекрасные!

Лев (23 июля — 22 августа)

Романтика сегодня изменчивая из-за энергии Полной Луны. Аналогичным образом, отношения с детьми могут быть более сложными, потому что эмоции каждого человека являются шипами. Тем не менее, отношения с начальниками, родителями и VIP-персонами великолепны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вас разрывают между потребностями дома и семьи и требования вашей работы или вашей карьеры из-за поляризованной энергии полнолуния. Просто сделайте все возможное, чтобы справиться. (Примечание: вы не можете игнорировать свою карьеру и репутацию.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте внимательны и принимайте дополнительные меры предосторожности сегодня. Не спешите, потому что эта полная Луна может создать для вас ситуацию, подверженную несчастным случаям. Это просто означает, что вы должны думать, прежде чем что-либо делать или что-либо говорить. Будьте умным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Конкретно это полнолуние может вызвать некоторые финансовые проблемы для вас. Вы можете быть в затруднении с кем-то из- за денег или имущества. Или за кого несете ответственность. Хорошей новостью является то, что отношения с партнерами и близкими друзьями являются теплыми и полезными. В принципе, это хороший день.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня в вашем знаке проходит только полнолуние. Это в целом создает напряженность с партнерами и близкими друзьями, потому что энергия Луны сражается с энергией Солнца. Бросьте свою энергию в работу, потому что это будет для вас положительным опытом.

Козерог (22 декабря 19 января)

Общественные ситуации, вечеринки, спортивные мероприятия, искусство и игры с детьми обрадуют вас сегодня и будут приятными. У вас много энергии, чтобы общаться с другими. И все же время от времени вы хотите скрыться и найти уединенность. Это смешанный день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это игривый, высокоэнергетический день! Вы можете быть вовлечены в спортивные мероприятия, искусство или что-то общее с детьми. Романтические партнеры могут также требовать вашего времени. То, что порадует вас – это возможность отремонтировать что-то дома и развлечь близких.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваши ежедневные контакты с другими людьми сегодня очень позитивные. Сегодня вы чувствуете оптимизм и энергичность. Тем не менее, будет напряженность между требованиями вашей семьи и требованиями вашей карьеры из-за полнолуния. Это малое, с чем вы не справляетесь, оставьте и расслабьтесь.