Гороскоп на 7 июня 2017

7 июня 2017

среда

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня не стоит принимать решения относительно вопросов в отношении совместного имущества и финансов, а также дел, связанных с наследованием, страховыми вопросами, налогами и задолженностью. Подождите, пока не закончится этот период.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Хотя в некотором смысле это хороший день для изучения различных идей с партнерами и близкими друзьями. Тем не менее, не соглашайтесь ни с чем важным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы чувствуете два противостоящих влияния сегодня на работе или дома. С одной стороны, вы хотите лучше организоваться и быть эффективным и продуктивным. Но с другой стороны, как бы вы ни старались, эффективность ускользает от вас сегодня. Не подталкивайте себя. Просто справляйся как можно лучше.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это может быть замечательный, творческий день для вас, особенно если вы работаете в искусстве, мире развлечений или сфере услуг. Фактически, если вы работаете с детьми или чем-то связанным со спортом, вы также будете находчивы и полны оригинальных идей.

Лев (23 июля — 22 августа)

Разговоры дома будут откровенными и обнадеживающими сегодня. Тем не менее, сегодня все еще плохой день, чтобы согласиться на что-либо важное или добровольно на что угодно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете нерешительность. Вы не уверены, должны ли вы пойти или остаться. Вы даже не уверены, как делать планы. С другой стороны, вы способны к оригинальным идеям, которые являются изящными и необычными. Не отклоняйте их. Запишите их для дальнейшего рассмотрения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это, безусловно, плохой день для принятия важных финансовых решений или важных покупок. Ограничьте свои покупки только самым необходимым.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение большей части сегодняшнего дня Луна находится в вашем знаке. Это прекрасный день для творчества, но плохой день для принятия практических решений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня будьте незаметным, потому что это подойдет вам лучше всего. После того, как, Луна перейдет в ваш знак, и вы почувствуете себя более публичным, а также более уверенным в себе.

Козерог (22 декабря 19 января)

Это хороший день для сердечного разговора с другом или знакомым, особенно с прекрасной половиной человечества, потому что люди будут откровенны и готовы сегодня. Тем не менее, не соглашайтесь на что-либо важное.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для вас это немного безнадежно, потому что личная информация о вас кажется публичной. Это похоже на то, что у вас нет контроля над этим. На самом деле это правда. Не соглашайтесь ни на что важное, особенно когда разговариваете с боссом и родителями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы мечтаете о приключениях, свободе и смене пейзажа. Если вы можете путешествовать, вы будете наслаждаться этим. Вы также можете чувствовать нерешительность о том, куда идти и что делать. Это важный день для принятия важных решений.