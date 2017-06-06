Гороскоп на 6 июня 2017

вторник

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке. Скорпион ♏

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хорошие новости! В течение оставшейся части месяца у вас будет больше шансов привлечь к вам деньги. Плюс финансовые возможности встретятся вам на пути. Вы, однако, захотите растратить деньги на красивые вещи – одежду, украшения и искусство. Ну что ж.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Венера переходит в ваш знак сегодня, чтобы остаться на всю оставшуюся часть месяца. Это отличная новость, потому что она накачивает все ваши отношения с другими. Что делает вас дипломатичными и очаровательными, а также способными к интригам. Отличное время для отдыха и развлечений с друзьями. Также отличный месяц, чтобы купить одежду!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В течение оставшейся части этого месяца вы будете более самоотверженными и заботливыми. Вы ответите всем, кто нуждается в помощи. (Как благородно.) Ну, вы не будете ковриком для ног, не так ли? Фактически, остальная часть этого месяца поощряет тайные любовные дела. О, да.

Рак (21 июня — 22 июля)

В оставшуюся часть этого месяца вам понравится общаться с друзьями и группами, потому что вы чувствуете себя ласковым по отношению к ним, и все настроены тепло и дружелюбно. Все настройки группы – даже бизнес-конференции – станут для вас полезным опытом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Планета Венера будет сидеть в верхней части диаграммы до конца этого месяца. Это может определенно повысить вашу общественную репутацию и вашу профессиональную жизнь. Для начала, начальники и VIP-персоны будут благоприятно настроены к вам. На самом деле, некоторые из вас закрутят роман с начальником.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поездки для удовольствия полностью относятся к остальной части этого месяца. «Я не здесь!» Кроме того, вы по достоинству оцените искусство и красоту, чем обычно, и вы положительно отреагируете на людей из других культур и разных стран.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В этом месяце вы выглядите хорошо, потому что подарки, лакомства и благосклонность от других будут течь по вашему пути. Этот месяц – отличное время, чтобы попросить кредит или получить ипотеку. Вы также будете привлекать деньги через своего супруга или партнера. Любовь будет горячей и ласковой!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Яркая Венера будет противоположна вашему знаку до конца этого месяца, и это лучшая позиция или отношения – любовные дела, дружба, партнерство и даже ваши отношения с вашими врагами. Это идеальный месяц, чтобы починить сломанный забор и стать уютным со всеми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ситуации, связанные с вашей работой, улучшат остальную часть этого месяца, потому что отношения с коллегами улучшатся. Хорошее время для обсуждения соглашений. Некоторые из вас получат повышение, и большинство из вас получит похвалу. (Да, похвалу, а не деньги).

Козерог (22 декабря 19 января)

Это город для Козерогов! Остальная часть этого месяца изобилует возможностями для разнообразных развлечений, приятных спортивных событий, художественных общественных вечеров и игрой с детьми. Возможен роман? Получите на каникулы, если сможете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это идеальный месяц для Водолея, чтобы украсить ваш дом. Подобным образом, это отличный месяц, чтобы развлекаться дома. Благодаря этому акценту на дом и семью, многие из вас также захотят отремонтировать ваш дом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

До конца этого месяца вы будете счастливее, чем обычно. Из-за этого вы увидите больше красоты в своем повседневном окружении, и вы поймете, что слишком много любви есть в вашем повседневном мире. Повезло вам!