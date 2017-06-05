Гороскоп на 5 июня 2017

Гороскоп 5 июня 2017

понедельник

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке

Весы ♎

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы начинаете эту неделю с твердой озабоченности по поводу общей собственности, проблем с деньгами и всего, что связано с наследствами, налогами, долгами и страховыми делами. Доводите дела до конца, потому что мелкие недочеты лишают вас умственной энергии, чтобы делать другие вещи. Будьте умным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня разговор с партнером или близким другом будет ярким. Конфликты будут более эмоциональными. Поскольку сегодняшняя Луна противоположна вашему знаку, ваше взаимодействие с близкими и партнерами важно для вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы ставите свои потребности на второй план, независимо от того, какую задачу выполняете, потому что вы хотите начать свою неделю с энергии, цели и внимания. Вы готовы помогать другим. Но вы также хотите, чтобы ваш собственный день был продуктивным и ровным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это понедельник, и вы чувствуете себя игривым. Романтика будет важна сегодня. На самом деле, все ваши отношения с подругами будут значимыми. Вы будете заботиться о других и, конечно же, о детях.

Лев (23 июля — 22 августа)

Как и в случае с Раком, вы хотите сегодня играть, но по другой причине. Вы бы предпочли кокон у себя дома и отложили начало своей недели. Как роскошно спать! Разговор с членом семьи будет оживленным!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы полны энергии и по всем картам! У вас есть места, куда надо идти, что делать, и что показывать людям. Сегодня вы принимаете решения на уровне интуиции, а не анализируете, потому что сегодня вы руководствуетесь своими чувствами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы чувствуете сильную привязанность к вещам, которые у вас есть сегодня – ваш автомобиль, ваш дом, ваша одежда, что угодно. Вот почему вы будете обеспокоены ими и захотите позаботиться о них. (И, конечно же, не отдавайте их никому.) Будьте осторожны, тратя деньги, потому что вы можете сделать плохой выбор.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, это происходит в течение двух дней каждый месяц, и когда это произойдет, вы будете более эмоциональными, чем обычно. Тем не менее, это имеет тенденцию открывать вам двери и привлекать к вам позитивные ситуации. Поэтому попросите вселенную одолжить! Что вам терять?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

По какой-то причине сегодня вы чувствуете, что скрываетесь или работаете в одиночестве или в тени. Вы не готовы встретить свой мир – не в полном блеске. На самом деле, вам нужно больше спать в этом месяце, а это значит, что у вас может быть и низкая энергия. Отдохните.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня ваше эмоциональное взаимодействие с другом будет иметь важное значение. (Возможно, это взаимодействие будет с группой.) В любом случае, вы будете чувствовать себя защищенным и будете поддерживать других. Что, в свою очередь, означает, что вы также привлечете их защиту и поддержку. Все возвращается.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Некоторые интимные подробности о вашей личной жизни могут быть обнародованы по какой-то причине сегодня. Странно. Имейте это в виду, если вам нужно сделать некоторые публикации. Сегодня, когда вы имеете дело с другими, вы будете более чувствительны и чутки к людям, с которыми вы работаете. Вы хотите помочь кому-то.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете бороться с рутиной, потому что вы предпочтете оказаться где-то в другом месте. Совершить воздушный перелет и насладиться белыми песчаными пляжами и бирюзовыми водами. Если вы сегодня можете путешествовать, сделайте это. Если нет, сделайте что-то другое, чтобы встряхнуть вашу рутину.