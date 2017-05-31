Гороскоп на 31 мая 2017

31 мая 2017 среда

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Овен (21 Марта 19)

Это хороший день для работы в области финансов, имущества и активов. Вы будете убедительны в этих дискуссиях. Вы можете незаметно потратить деньги на предметы, связанные с косметикой, ювелирными изделиями, предметами личной гигиены и парфюмерией. (Странно, но факт.)

Телец (20 Апреля-Май 20)

Отношения с другими людьми будут как никогда крепки сегодня. Вы узнаете настоящую правду о чем-то. Кроме того, вы будете чувствовать подтекст, если кто-то будет пытаться что-то скрыть или ввести в заблуждение. Вас не обманешь.

Близнецы (21 Мая 20)

Ваша способность что-либо изучать сегодня является фантастической. Вы не остановитесь, пока не найдете то, что ищете. Однако, верно и обратное утверждение. Вы, возможно, захотите, прикрыть что-то. Если так, то это, возможно, будет успешным.

Рак (21 Июня-Июль 22)

Разговор с подругой будет сегодня напряженным. Возможно, вы думаете о чем-то. Вполне вероятно, это привлечет к вам кого-то, кто сильнее и убедительнее. С другой стороны, если вам есть, что сказать, люди могут прислушаться.

Лев (23 Июля-Август. 22)

Если вы поговорите с родителями или вашим начальником сегодня, это будет незабываемо. Все будут серьезны и сосредоточенны. Наверное, кто-то будет пытаться убедить другого человека в чем-то.

Дева (Августа. 23-сентября. 22)

Сегодня можно сделать жизнь проще, избегайте спорных вопросов, как то политика, религия и отношения между людьми. Кто-то может обратиться к вам. (Чем бы дитя ни тешилось.) Кто предупрежден – тот вооружен.

Весы (Сентябрь. 23-октября. 22)

Если вы хотите добраться до сути чего-то – делайте это сегодня. Особенно если это связано с налогами, долгами, общей собственностью, кредитными картами, наследством и страховыми вопросами. Вы находитесь в соответствующем настроении. «Только факты».

Скорпион (Октября. 23-ноября. 21)

Ваши отношения с партнером или близким другом будет напряженными сегодня. Один из вас намерен добраться до сути чего-то, хочет узнать правду. Мы не говорим о беззаботной болтовне. Приготовьтесь к горячей сковородке, потому что вы будете на ней, или будете говорить с кем-то, сидящим на ней.

Стрелец (Ноября. 22-декабря. 21)

Вы можете многое сделать на работе сегодня, потому что вы сильный, целеустремленный, мотивированный, плюс у вас способность влиять на других людей следовать вашему примеру. Да – мы говорим про супергероев!

Козерог (Декабря. 22-января. 19)

Романтические беседы набирают интенсивность, особенно если речь идет о ревности. Ничего не умалчивается и не скрывается. Секреты выйдут наружу. Веселые тайны понравятся.

Водолей (Января. 20-февраля. 18)

Семейный разговор будет сегодня напряженным. Кто-то хочет добраться до сути чего-то. Возможно, они хотят знать реальную стоимость чего-то, или кто чем занимается, или как что-то будет сделано. Или, возможно, — «кто это сделал?»

Рыбы (Февраля. 19-20 марта)

У вас сегодня пытливый ум. В дискуссиях с другими, вы найдете сильные и нужные факты. Кроме того, во всех ваших взаимодействиях вы увидите скрытый смысл вещей так, как если бы у вас было рентгеновское зрение. Никто не сможет обмануть вас. («Я вижу вас насквозь».)