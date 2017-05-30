Гороскоп на 30 мая 2017 года

30 мая 2017 года вторник
5, 6 лунный день Растущая Луна
Луна в знаке Лев ♌
Овен (21 Марта 19)
Это волнующий день, полный неожиданностей. Потому что вы будете знакомиться с новыми людьми и увидите новые места. Ваш обычный режим будет меняться, потому что неожиданные события будут внезапными. (ЧТО-О-О?) Тем не менее, ваш ум будет быстр и полон ярких, оригинальных идей! Вы умны. И чтобы быть в безопасности, считайте до трех, прежде чем говорить или действовать сегодня.
Телец (20 Апреля-Май 20)
Держите контроль за вашими деньгами, т.к. что-то непредсказуемое будет повлиять на ваши финансы. Может случиться что угодно. Вы можете найти денег, вы можете потерять деньги. Будьте мудры и охраняйте ваше имущество от потери, кражи или вреда. У вас могут появиться умные прибыльные идеи! (Запишите их.)
Близнецы (21 Мая 20)
Это не скучный день! Огненный Марс находится в вашем знаке. Это заставляет вас чувствовать себя независимым и сильным, однако, это также делает вас склонным идти без подготовки, без обдумывания. Это неустойчивое, возбудимое влияние, поэтому, пожалуйста, избегайте необдуманных, импульсивных действий. Будьте благоразумным.
Рак (21 Июня-Июль 22)
Что-то происходит за кулисами, это делает вас сегодня беспокойным и возбудимым. Есть многое, что крутится вокруг вас, и вы не знаете, что делать. В этом случае, желательно, ничего не делать. Подождите, пока все успокоится.
Лев (23 Июля-Август. 22)
Сегодня вы встретите необычного или экстравагантного персонажа. Или, возможно, тот, кого вы знаете, будет делать что-то, что поражает вас, потому что сегодняшний день полон сюрпризов, новых явлений и необычных взаимодействий с другими. Люди будут агрессивными и непредсказуемыми. Помните это!
Дева (Августа. 23-сентября. 22)
Начальник, родитель или кто-то из власти, удивят вас сегодня. (Пожалуйста, обратите внимание, это включает и полицию.) Между тем, вы чувствуете себя независимыми и непослушными. (Ой, опасное сочетание!) Не делайте ничего, о чем вы потом будете жалеть. Держите глаза широко открытыми. Успокойтесь.
Весы (Сентябрь. 23-октября. 22)
Планы поездок будут отменены, изменены или перепланированы сегодня; так же и расписание в вузах, техникумах и колледжах. Вы можете встретить кого-то необычного из другой культуры.
Скорпион (Октября. 23-ноября. 21)
Перепроверьте подробности, касающиеся наследства, банковских счетов, долгов и страховых вопросов, потому что это вещи непостоянны и быстро меняются. Убедитесь, что вы знаете, что происходит.
Стрелец (Ноября. 22-декабря. 21)
Партнер или близкий друг удивит вас сегодня, говоря или делая что-то, что вы меньше всего ожидаете. Кроме того, вы можете встретить необычного человека. Суть в том, что сегодня полно обходных путей и сюрпризов –будет круто.
Козерог (Декабря. 22-января. 19)
Ваш режим работы будет прерван из-за сбоя компьютера, нехватки персонала, оборудования от поломки или неожиданных событий. Это не должно испортить ваш день; это просто означает, что вы должны оставить себе достаточно времени, чтобы справляться с неожиданностями.
Водолей (Января. 20-февраля. 18)
Это невезучий день, так что будьте начеку. Между тем, социальные ситуации и романтические планы могут быть внезапно отменены или изменены. Кроме того, вы можете получить сюрприз -приглашение на что-то. Бонус!
Рыбы (Февраля. 19-20 марта)
Ждите сегодня дома сюрприз. Мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти незначительные поломки. Кто-то неожиданно может постучаться в вашу дверь – это может быть кто угодно. Садитесь. Пейте кофе.comments powered by HyperComments