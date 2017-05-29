Гороскоп на 29 мая 2017

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Назван победитель праймериза ЕР в Якутске
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Москва: Два губернатора удостоены наград – Егор Борисов и Рамзан Кадыров
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Праймериз на мэра Якутска оказался более массовым, чем на депутата Госдумы
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Василий Надеев – победитель праймериз в Ленском районе
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В Якутске дебоширы подрались с сотрудниками ГИБДД
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В Ленске прошла фотовыставка-пристройство про бездомных животных
28.05.2017, 21:39
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Подмазкова от ЕР избрана депутатом Ил Тумэн от Нерюнгри
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Завершился праймериз ЕР в Якутске
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Петр Шамаев: Молодежь – самый активный избиратель
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Информация о вспышке детского туберкулёза не соответствует действительности — Минздрав Якутии
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Предварительное голосование: горожане проявляют свою гражданскую позицию
28.05.2017, 21:24
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Явка на 18:00: В Якутске проголосовали более 16 тысяч горожан
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Эксперт: Праймериз в Якутске организован на высоком уровне
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Историческое событие: восстановлена проточность Городского канала от Шестаковки до Даркылаха
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Предварительное голосование в районах: Явка на 14:00
28.05.2017, 15:30
Политика
Явка на 14:00: В Якутске проголосовали 4,74% от общей численности избирателей
28.05.2017, 13:53
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Паводковая обстановка в Якутии на 13.00 28 мая  
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Марина Силкина: Жители округов проявляют большой интерес к предварительному голосованию
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В Якутске на 12 часов дня проголосовали более пяти тысяч человек
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Предварительное голосование в районах: Явка на 12:00
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В Якутии проходят дополнительные выборы народного депутата
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Александр Ноговицын: Все кандидаты очень достойные люди, выбор за жителями Якутска!
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В Якутске началось предварительное голосование
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Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах предъявлены 50 административных штрафов
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Политика
Праймериз ЕР на выборы мэра Якутска: Явка на 10:00
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Республика
Фотофакт
В Нюрбинском улусе впервые после развала СССР возродились пионерия и комсомол
28.05.2017, 11:06
Республика
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На митинг в Нюрбе вышла горстка человек?
28.05.2017, 10:45
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28 мая предварительное голосование идет в трех районах республики
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В Якутске открылись участки праймериз ЕР
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В Пеледуе сгорела частная баня
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Сегодня день рождения руководителей, художника, поэта, журналиста, режиссера и звезды эстрады
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Триумф якутских кинематографистов на Международном кинофестивале!
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Происшествия
В Якутске произошло очередное ДТП с участием водителя-подростка
27.05.2017, 20:19
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Год добра: Жители Якутска доказали, что доброта не имеет границ
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Гороскоп на 27 мая 2017 года
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Большой концерт 13 выпуска балетной школы Якутска
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В Якутске произошла сильная авария
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Сегодня день рождения руководителя и главы улуса
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Чудесные лебеди и бемби от народного мастера из Октемцев
27.05.2017, 11:50
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Комфортная городская среда: Столица, которую мы должны сделать садом
27.05.2017, 11:33
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«Орто сайылык» Туйаары Шапошниковой. Рождение картины
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Якутск готовится к предварительному голосованию!  
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В с.Кызыл-Сыр сгорел склад, пожарными спасены административное здание и близлежащие склады
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Футуролог
29 мая 2017, 6:00
42

Гороскоп на 29 мая 2017

 

29 мая 2017 понедельник

4, 5 лунный день. Растущая Луна. Луна в знаке Рак ♋

Овен (21 Марта 19)

Это благоприятное начало недели. Правда, в отношениях с руководством, могут быть проблемы. Вы можете пострадать из-за незнания законов, обрядов и обычаев, связанных с политикой или религией.

Телец (20 Апреля-Май 20)

Вы ориентированы на деньги и денежный поток, и, возможно, будет разговор с женщиной-родственницей о финансовых вопросах или покупках. Возможно, будет соперничество или спор о финансах, имуществе и общей собственности. К счастью, все наладится!

Близнецы (21 Мая 20)

Сегодня солнце находится в вашем знаке. Тем не менее, недавние споры с партнерами и близкими друзьями будут проблемой. Терпение – это ваш лучший выход. Эти проблемы могут быть снижены или уменьшены сегодня.

Рак (21 Июня-Июль 22)

На начало этой недели хороший старт, потому что недавние трудности по работе или со здоровьем теперь могут быть преодолены. На самом деле, сегодня, что-то происходит за кулисами! Это поможет вам увеличить свои доходы или дать вам лучшую финансовую позицию. Хорошо!

Лев (23 Июля-Август. 22)

Это сильный день, потому что Луна находится в вашем знаке. Это происходит в течение двух дней каждый месяц, и хотя это делает вас более эмоциональным, чем обычно, это также приносит вам дополнительную удачу. Теперь самое время попросить вселенную об одолжении или любой вопрос, где требуется ответ «Да!»

Дева (Августа. 23-сентября. 22)

Люди восхищаются тобой и думают о тебе. Сегодня вас может что-то продвинуть со стороны, или из-за кулис, что в конечном итоге лучше для вас. Трудности с членом семьи пойдут на убыль. (Уфф!)

Весы (Сентябрь. 23-октября. 22)

Ваше внимание сегодня обращено на планы поездок. Теперь вы можете изучить возможности в области высшего образования, медицины, права или журналистики. Политические и правовые проблемы пойдут на убыль, что всегда является желанным делом.

Скорпион (Октября. 23-ноября. 21)

Персональные данные о вашей частной жизни могут открыться сегодня. Хорошая новость заключается в том, что споры о долевой собственности, налогах, долгах, наследстве или страховой проблеме будут уменьшаться. Тем не менее, вы чувствуете в себе страсть, в это время увлечены всем.

Стрелец (Ноября. 22-декабря. 21)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сейчас напряжены, и Вы заметите это. Тем не менее, вы должны быть терпеливы с другими, потому что это напряжение будет существовать до первой недели июня. Тогда вам станет понятно, что произойдет в течение следующих двух лет! Вы видите свет в конце туннеля, и это не поезд.

Козерог (Декабря. 22-января. 19)

Вы начнете эту неделю в продуктивном настроении, вы готовы засучить рукава и заняться делом. Недавние трудности с начальством или более старым, более опытным коллегой, сейчас пойдут на убыль. Скорее всего, проблемы со здоровьем останутся позади или будет улучшение. Хорошо.

Водолей (Января. 20-февраля. 18)

Быть в прекрасном и веселом настроении, отличный способ начать неделю. Следует признать, что была напряженность в отношениях с романтическим партнером или с детьми, но эта напряженность сейчас уменьшена и будет продолжать исчезать. Все хорошо. Наслаждайтесь всю неделю. Вперед!

Рыбы (Февраля. 19-20 марта)

Ваше внимание сосредоточено на доме и семье, остается сильная проблема. Эту неделю вы начинаете с большой надеждой решить проблемы, особенно дома. То, что привело вас к этому, сейчас начинает ослабевать. Что хорошо для вас.

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