Гороскоп на 28 мая 2017 года

28 мая 2017 воскресенье

3, 4 лунный день

Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Овен (21 Марта 19 апреля)

Подумайте дважды, прежде чем делать сегодня какие-либо важные покупки или финансовые решения, потому что вы можете быть под чужим влиянием или принимать желаемое за действительное. Да, выдавать желаемое за действительное – это замечательно; однако, это весьма чувствительно, когда дело доходит до траты денег, не так ли?

Телец (20 Апреля-Май 20)

Сегодня у вас необычайный магнетизм. Вот почему вы сегодня немного мечтательны. Также, в этот день вы можете понять, что кто-то симпатизирует вам. А может это начало чего-то большего?

Близнецы (21 Мая 20)

Шестое чувство – это действительно работает сегодня. Вы можете критиковать других и почти предугадывать, что они хотят или что они думают. Вам также может быть ставить желания и потребности других выше своих собственных. Это благородно.

Рак (21 Июня-Июль 22)

Разговор с подругой будет весьма полезным сегодня. Это хороший день, чтобы собраться вместе с кем-то обсуждать свои проблемы или, возможно, доверить свои проблемы? В любом случае, люди готовы слушать сегодня. В том числе и вы.

Лев (23 Июля-Август. 22)

Разговоры с начальниками и людьми во власти сегодня принесут вам особую пользу. Линия между властью и вашим личным бизнесом может быть размыта. Вы можете быть удивлены, когда выяснится, что авторитет действительно заботится о вас.

Дева (Августа. 23-сентября. 22)

Ваше восприятие красоты усиливается сегодня, подарите себе возможность насладиться красивыми местами, таких как музеи, художественные галереи, парки. Но подойдет и просто выезд на природу или дачу. Вы также будете наслаждаться глубокими дискуссиями о философии и религии. Да!

Весы (Сентябрь. 23-октября. 22)

Вы будете более щедрым, если у вас есть, чем поделиться или разделить наследство, потому что вы проникнитесь сочувствием к другим, особенно если им повезло меньше, чем вам. С другой стороны, не отдайте бизнес.

Скорпион (Октября. 23-ноября. 21)

Это хороший день для важного обсуждения с партнерами и близкими друзьями, потому что будут взаимные уступки и искренняя забота о благополучии и интересах друг друга. В основном, люди благожелательны сегодня и готовы слушать друг друга с неподдельным интересом.

Стрелец (Ноября. 22-декабря. 21)

Вы можете чувствовать себя не очень хорошо, если слишком много работаете сегодня. Если это так, найдите хороший повод, чтобы просто расслабиться и отдохнуть. Постарайтесь избежать в полдень дискуссий о деньгах. Это короткий, и скрытый период опасности.

Козерог (Декабря. 22-января. 19)

Сегодня немного все смешанно. В целом, это приятный, легкий день. Вы хотите, чтобы другие, хорошо провели время; и конечно, вы тоже хотите хорошего времяпровождения! Просто будьте осторожны с резким разговором с партнером или близким другом, в полдень. Пытайтесь обойти эту опасность.

Водолей (Января. 20-февраля. 18)

Семейные обсуждения сегодня хороши, потому что люди взаимно симпатизируют друг другу. Тем не менее, кто-то может быть расстроен из-за разделения труда или из-за того что делает слишком много работы.

Рыбы (Февраля. 19-20 марта)

Вы будете тратить много времени на фантазии сегодня. Просто примите это и плывите по течению. У всех нас есть дни, когда хочется, чтобы быть потерян в фантазии.