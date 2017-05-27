Гороскоп на 27 мая 2017 года

27 мая 2017, Сб

2, 3 лунный день

Луна в Раке

Растущая Луна

Овен (21 марта-19 апреля)

Жизнь для вас продолжается в напряженном ритме прямо сейчас, потому что вы хотите поговорить с другими и просветить их о своих идеях. Это хорошо! Тем не менее, обратите свое внимание на дом и семью, особенно на родственницу.

Телец (20 апреля-20 мая)

Сейчас деньги, денежный поток и ваш заработок остаются вашим сильным фокусом. Сегодня состоится важный разговор с вашим родственником или соседом. Возможно, вам потребуется написать, прочитать или услышать нечто важное.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

С солнцем и вашим покровителем Меркурием в вашем знаке вы хотите участвовать в шоу! Вы там с цветами летаете! Однако сегодня вы фокусируетесь на финансах, движении денежных средств, прибыли и, возможно, крупных покупках. Деньги! Деньги! Деньги!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что усилит вашу эмоциональную реакцию на других. В последнее время у вас был более низкий уровень, чем обычно, потому что вы предпочитаете работать самостоятельно или за кулисами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы сегодня популярны! На самом деле, многие работают против вас. Но вы – победитель! Сегодня, однако, вы, возможно, захотите немного отдохнуть и отдышаться. Хороший день, чтобы перегруппироваться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Просто напоминание о том, что с солнцем, сияющим на вас в данный момент, льстивым светом, люди, находящиеся у власти, думают, что вы великие, а значит, это ваше время, чтобы продвинуть свою повестку дня. Сегодня разговор со знакомой женщиной будет важным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Путешествие в любом месте будет полезно вам, потому что вы готовы для смены декораций. Вы хотите приключений, вы хотите красивые номера, отличный сервис, отличные рестораны и стимулирующие беседы! (По крайней мере, выпить с другом.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Измените свою рутину. Сделайте что-нибудь другое сегодня. Немного встряхните его, чтобы удовлетворить ваше желание получить несколько острых ощущений. Кто хочет стать пыльным? Не вы. Конечно, споры о долевой собственности и наследства все еще возможны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку огненный Марс напротив вашего знака в это время, вы должны быть терпеливыми с близкими друзьями и партнерами. Вы очаровательны, свежи, веселы и беззаботны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится прямо напротив вашего знака, что означает, что вы должны быть более любезны с другими. Это просто требует немного изящества, терпения и стиля. Поскольку вы знаете, какое впечатление вы создаете на других, вы можете это сделать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это замечательное, игривое время для Водолея. На самом деле, многие из вас в отпуске. Сегодня, однако, вам будет приятно, если вы уделите некоторое время, чтобы стать лучше организованным. Избавьтесь от некоторых вещей, которые вам не нужны. Соберись. Вы будете любить себя за все, что вы делаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Даже если вы супер сосредоточены на доме, семье и вашей личной жизни, сегодня вы хотите играть! Спортивные мероприятия, искусство, музыкальные представления, игровые занятия с детьми и романтические развлечения – все это соблазнит вас выйти и повеселиться! И почему бы нет?