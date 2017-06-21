Гороскоп на 21 июня 2017, среда

26, 27 лунный день, Убывающая Луна, Луна в знаке Телец ♉

Оповещение о луне

Внимание: избегайте покупок и принятия важных решений в течение всего дня до 7 вечера. После этого Луна переходит от Тельца к Близнецам.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В ближайшие несколько недель ваше внимание будет обращено на домашнюю, семейную и вашу личную жизнь. Фактически, многие из вас займутся ремонтом дома. У вас большие идеи! (Овен — ремесленник зодиака).

Телец (20 апреля — 20 мая)

Темп ваших дней ускорится в ближайшие несколько недель – просто примите это. Короткие поездки, беседы со всеми, а также амбициозный список дел заставят вас прыгать. Вам понравится темп.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Деньги, денежный поток и ваши активы сосредоточены на следующих нескольких неделях. Вы будете упорно трудиться, чтобы увеличить свой доход, и вы также будете тратить деньги! Слушайте свои идеи, потому что они стоят того. Кроме того, вы умные Близнецы!

Рак (21 июня — 22 июля)

Раз в год Солнце находится в вашем знаке четыре недели, и это время наступило. Это окно времени активизирует вас и позволит вам заряжать батареи до конца года. Это окно привлекает к вам благоприятные ситуации и людей.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы предпочтете работать в одиночку или за кулисами в течение следующих нескольких недель, потому что вы чувствуете потребность немного поработать, чтобы быть продуктивным. (И у некоторых из вас есть тайная любовная интрига.) Романтика с боссом в картах для многих.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Следующие четыре недели вы будете популярны! Выходите и наслаждайтесь компанией других, особенно друзей и групп. Конкуренция и физические виды спорта, а также взаимодействие с молодыми людьми, вероятно. Наслаждайтесь!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы произносите фантастическое впечатление на боссов, родителей и VIP-персон в течение следующих четырех недель, что важно знать, потому что вы можете использовать это в своих интересах. Очевидно, настало время сделать свой шаг и продвинуть свою повестку дня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Используйте любую возможность путешествовать или проходить курсы или делать все, что расширяет горизонты, потому что это то, что вы хотите сделать в ближайшие несколько недель. Вы чувствуете себя в восторге от жизни, и вы хотите иметь все это! Делайте отличные вещи!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ожидайте, что в ближайшие несколько недель вы будете больше сосредоточены на совместной собственности, налогах, долгах и наследовании. Потому что это естественный фокус для вас, используйте это время, чтобы обновить информацию в этих областях. (Так легко откладывать такие вещи, не так ли?)

Козерог (22 декабря 19 января)

Постарайтесь поспать в течение следующих четырех недель. Вам это понадобится. Между тем, сделайте все возможное, чтобы вас не раздражала обстановка рядом с вами. Терпение – ваш лучший союзник. В ближайшие несколько недель у вас будет больше шансов изучить ваш стиль общения с другими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вдруг вы захотите организоваться и быть эффективным. Это замечательно. Действуйте по этому поводу! Главное – дать себе правильные инструменты, чтобы сделать отличную работу, чтобы вы чувствовали себя на вершине своей сцены. Идите, идите, идите! Вам понравится искать способы улучшить свое здоровье.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Повезло вам! Следующие четыре недели – замечательное игривое, творческое время для Рыб. Примите все приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь романтикой. Отношения с детьми плюс отдых будут отличным источником удовольствия. Это прекрасное время, чтобы выразить свои творческие таланты, потому что вы общаетесь со своей музой. Сделайте что-нибудь.