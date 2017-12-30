Гороскоп на 2018 Год по знакам зодиака — Желтой Земляной Собаки

Желтая Земляная Собака символизирует стихию земли. Ей особо присущи такие качества, как стабильность и планомерность, верность и привязанность. Хотя это и социальное животное (собака стремится быть на виду), ей важно навести порядок в первую очередь у себя, поэтому весь год человечество будет стремиться вернуть разбушевавшиеся волны жизни в более спокойное и мирное русло. Важными темами станут вопросы стабильности, доверия и распределения ответственности.

Собака щедра и учтива, хотя ориентирована на увеличение благосостояния, и бывает до некоторой степени жадновата. Живет по принципу «своя рубашка ближе к телу». Блага собирает, не торопясь, четко ставит цели и медленно, но несгибаемо и уверенно движется к желаемому. Собаке чужого не надо, но за свое вцепится мертвой хваткой.

В отличие от Петуха, Собака действует не наскоком, а по принципу «терпение и труд все перетрут». Поэтому основным принципом ведения дел будут в этом году выносливость и трудолюбие, требовательность к себе и другим, а также практическая жилка.

Стихия земли связана с законами и традициями, поэтому в год Земляной Собаки важно придерживаться своих принципов. Собака закулисных интриг не любит, предпочитая открытый поединок. Справедливая и несколько идеалистичная, Собака ориентирована на партнерство, поэтому тема союзов и объединений будет особенно громко звучать на протяжении всего года.

Что касается сферы взаимоотношений, то Желтая земляная Собака принесет знаменательные и чаще благоприятные события для всех знаков зодиака. Поскольку собака символ верности и постоянства, то этот год ознаменуется установлением долгосрочных брачных отношений, а тем, кто уже в браке – переоценке значимости брачных уз и, как следствие — укрепление союзов. В семье Собака — доминирующая, в дружбе – более лояльная. В ней мало противоречий и она вполне комфортно живет, умея и брать и отдавать в равной степени. Любит порядок. Во всех отношениях она способствует традиционному браку. Однако, прохождение Юпитера по Скорпиону, добавит перчинку в общую атмосферу стабильности и благопристойности. Особенно волнующие и захватывающие отношения ждут водных знаков. Любовные истории будут насыщены переживаниями и страстью. Земные знаки будут больше под «впечатлением Сатурна, поэтому они более устойчивы к данному влиянию.

Этот год весьма благоприятен для деловой активности, особенно в сфере крупных финансов, политики, госструктур, дает успех в вопросах собственности. Многим представителям зодиака представятся прекрасные возможности улучшить свое финансовое и карьерное положение. Но удача будет на стороне самых упорных и выносливых. Тем, кто готов много трудиться и брать на себя ответственность, можно делать крупные ставки, оформлять кредиты, инвестировать средства, заключать долгосрочные договора. Время выбирать стабильных, открытых партнеров. Однако важно найти компромисс между оптимизмом и осторожностью в делах.

Несмотря на то, что Собака не любит перемен, и не стремится к излишествам и особому комфорту, она сделает все, чтобы жители Земли смогли улучшить жилищные условия.

Год правления Собаки знаменует время научно-технического прогресса. В мае Уран совершит ингрессию в знак Тельца, и это будет началом целого цикла трансформаций, итогом которых будет улучшение жизненных условий человека. Это время технического прогресса, в результате которого человечество по-новому взглянет на привычные вещи. 2018 год ознаменуется техническим прогрессом в сфере тяжелой промышленности, земледелия, медицины и фармацевтики. В обществе повысится интерес к необычным областям знаний, а также произойдет расцвет психологических наук. Но самые яркие проявления мы, вероятно, увидим годами позже.

Что касается здоровья населения и экологии планеты, то серьезных эпидемий и катаклизмов ждать не следует, а общество будет готово пересмотреть свои позиции по отношению к ресурсам Планеты и задуматься над глобальными проблемами мировой экологии. В сфере медицины возможно появление новых лекарственных средств и методов лечения, которые ранее были неизвестны или доступны лишь немногим. Общество по-новому взглянет на вопросы духовности и саморазвития. В целом – это период поворота сознания общества в сторону гуманизма и альтруизма.

Гороскоп на 2018 год для Овна

Деньги. Карьера. В этом году Овнам стоит готовиться к большим свершениям в карьере. Вполне вероятно, что многие представители этого знака получат повышение, так как на протяжении всего года планетные конфигурации будут давать энергию для свершений. Но это не мимолетное везение, а результат серьезных и целенаправленных действий со стороны Овна. Удачными обещают быть дела, связанные с наследством, налогами, кредитами, инвестированием в крупный бизнес. Успех ждет представителей профессий, связанных с риском.

Любовь и семья. Важно поддерживать баланс между любовью и дружбой, но приоритет следует отдать первой, так как именно проживание всех оттенков любви будет важным витком развития Овна. То же самое касается творческих начинаний. В этом году следует развивать в себе личный творческий потенциал, или же наслаждаться в полной мере достижениями своего творчества. А друзья – это поддержка и опора во всех этих делах.

Здоровье. В целом здоровье не побеспокоит Овна в этом году. Единственный момент – это то, что в результате сильного перенапряжения психических сил может наступить утомление или стресс. Особенно не рекомендуется сбрасывать негатив употреблением алкоголя и других психотропных средств, так как может произойти быстрое привыкание. В этом году можно пройти полное обследование, также показаны хирургические операции.

Гороскоп на 2018 год для Тельца

Деньги. Карьера. В начале года можно найти выгоду в общении с дальними партнерами. Летом немалую роль в вопросах развития деловой активности сыграют дружеские связи, однако их стимулирующее воздействие лишь косвенно отразится на финансах. Особый успех ждет Тельцов, задействованных в сфере крупного международного бизнеса, медицины и искусства, тут ожидается довольно скорая финансовая отдача. В конце года хорошо пойдет бизнес через соцсети, а также во многом успех будет зависеть от того, насколько Вы способны к освоению новейших методов ведения дел.

Любовь и семья. В этом году Тельца потянет на отношения, мягко говоря, не свойственные ему. Отношения с противоположным полом будут непредсказуемыми и волнующими. Во многом это будет определяться поведением партнера, при всем при том, что сам Телец будет воплощением стойкости и невозмутимости. Осенью ситуация может перемениться с точностью наоборот, и сюрпризов уже стоит ждать от Тельца.

Здоровье. Здоровье у Тельцов в течение года стабильное. Однако, осенью следует обратить внимание на образ жизни, так как именно нездоровые привычки могут отразиться на состоянии эндокринной системы и привести к нарушению обмена веществ.

Гороскоп на 2018 год для Близнецов

Деньги. Карьера. Близнецы могут рассчитывать на благоприятное состояние финансов, так как Собака благоволит и воздушной стихии. В этом году можно ожидать доходную и ответственную работу. Близнецам-бизнесменам год благоволит в успешном решении налоговых вопросов, при том, что именно в этом году многие источники доходов будут скрыты, или не афишируемы, либо же изначально будут носить штамп секретности. Вообще, этот год подходит для создания собственного дела.

Любовь и семья. В этом году Близнецам не стоит ждать грандиозных перемен. Однако появится внутренний импульс к переменам, еще не осознаваемый, но, тем не менее, невероятно мощный. Но это только начало, серьезных трансформаций в этом году не предвидится.

Здоровье. Здоровье в этом году у Близнецов в центре внимания. Важно исходить из знания того, что все болезни от нервов, поэтому наряду с консервативными методами лечения было бы прекрасно сочетать психотерапию, телесно ориентированные практики. Вероятны случаи успешного излечения самых безнадежных заболеваний. Тут помогут новейшие методы лечения.

Гороскоп на 2018 год для Рака

Деньги. Карьера. Этот год ставит следующую задачу для Раков. Им необходимо сосредоточиться на том, чтобы все умения и таланты были монетизированы. Ничего плохого нет, если Вы будете особенно упорны в достижении материального благополучия. В этом году деньги – это то, что принадлежит Ракам по праву. Однако, не стоит прибегать к нечестным способам и идти «по головам», это может в дальнейшем обернуться большими потерями. Успешным будет деловое партнерство, основанное на дружеских началах. Хорошо партнерствовать через социальные сети.

Любовь. Семья. Очень бурная и активная личная жизнь ждет Рака в этом году. Любовные переживания захлестнут с головой, но правление Собаки не пройдет даром, это время заключения официальных отношений для Рака. Основной чертой всех отношений будет не только страстность и необычные переживания, но и тема доверия. Это будут те самые отношения, когда не страшно с любимым «оказаться на одном корабле» в самом полном смысле этого слова.

Здоровье. Улучшается течение многих серьезных хронических заболеваний, особенно костно-мышечной системы и кожных (в том числе аллергических), но в некоторых случаях наблюдается усиление симптомов. Поэтому этот период благоприятен как для комплексного обследования, так и для начала длительного и такого же комплексного лечения. Не стоит рассчитывать на быстрый успех. Хорошо сказываются оздоровительные поездки, курортное лечение.

Гороскоп на 2018 год для Льва

Деньги. Карьера. Этот год предоставит Льву различные возможности для саморазвития. Личностные качества и заслуги будут играть важнейшую роль. Успех в делах ждет Львов-предпринимателей, особенно, если в Ваше распоряжение поступят крупные денежные средства, инвестиции. Вообще есть все шансы увеличить обороты бизнеса, выйти на крупные договоры. Но важно понимать, что все пройдет как надо только в случае серьезного подхода и фундаментальных стратегий. «Сорвать куш» играючи не получиться. Вообще год благоприятствует открытию собственного дела, а также успех в делах недвижимости, строительства.

Любовь. Семья. Важные события будут происходить и в семейной жизни. Успешно решаться вопросы благосостояния семьи, появятся прекрасные возможности для улучшения жилищных условий, приобретения дома, дачи, особенно если уже давно планируете это. Во многом именно Львы займут доминирующую позицию в супружеских отношениях, однако важно прислушаться к партнеру по браку, в противном случае все обернется не только отчуждением с ним, но и неприятностями в общественных делах.

Здоровье. Прекрасное состояние здоровья гарантировано Льву на протяжении всего года. Однако не следует забывать о профилактических процедурах, особенно направленных на укрепление сердечно-сосудистой и нервной системы.

Гороскоп на 2018 год для Девы

Деньги. Карьера. Этот год будет успешен для Девы в плане расширения возможностей через получение дополнительного образования. Важно освоить современные методы в профессиональной сфере, возможно, получить дополнительную специализацию. Проявить себя получиться, взяв роль лидера, возможно и неформального. Также вполне вероятно вашими помощниками будут люди, владеющие современными методами, так называемые профи. Не пренебрегайте их советами. Осенью возможны серьезные изменения по службе. Чрезмерное усердие на работе не приведет к улучшению ситуации, напротив, есть риск наделать дел себе во вред. Ориентируйтесь на свои ощущения в ситуации неопределенности.

Любовь. Семья. В этом году Деве звезды пророчат укрепление любовных связей. Особенно это коснется одиноких Дев, так как в этом году встреча со второй половинкой невероятно высока. Будьте готовы, что бурный роман быстро перерастет в брачные узы. Характерной чертой данных союзов будет глубокая эмоциональная привязанность к партнеру и устойчивость. В уже установленных отношениях Деву ждет духовное единение с супругом, выход на качественно новый уровень. Однако также вероятны и любовные увлечения на стороне, хотя они будут носить исключительно платонический характер и угрозы для брака не представят.

Здоровье. Сохранить равновесие физического и эмоционального здоровья можно при условии грамотного подхода к нагрузкам. Излишнее усердие на работе, а также чрезмерное участие в жизни других может плохо сказаться на здоровье. Постарайтесь больше внимания уделять своему психическому состоянию, хорошо бы заняться медитациями, йогой и пр. Лучше добровольно найти способ остаться наедине с самими собой, иначе это чревато вынужденным нахождением на больничной койке.

Гороскоп на 2018 год для Весов

Деньги. Карьера. В этом году Весы способны получить ровно столько, сколько хотят. Это время приобретения финансовой независимости. Вы будете вознаграждены за проявленные ранее старания. Год благоприятствует ведению делового сотрудничества с партнерами издалека. Намерения Весов во многом будут диктоваться высокими идеями и поэтому материальные достижения будут сопутствующим явлением.

Любовь. Семья. Непростая задача предстоит Весам в данной сфере. Отношения с любимыми, в том числе и с детьми, будут источником беспокойств. Серьезных неприятностей ждать не стоит, однако, поволноваться придется. Это будет уроком в том, что личная привязанность к чему-то, как и стремление к безграничной свободе — источник извечной печали человека. Однако в этом году лучше посвятить себя служению обществу, сделать акцент на дружеские отношения, но при этом соблюсти баланс и не допустить ущерба для близких и дорогих людей.

Здоровье. Резких изменений здоровья в этом году не предвидится. Однако тем представителям знака, кто давно борется с каким-либо недугом, рекомендуется использовать альтернативные методы лечения. Многие блоки могут быть сняты психотерапевтической работой, а также народной медициной, целительством. Восприимчивость к данным методам будет повышена, поэтому стоит ждать положительных результатов.

Гороскоп на 2018 год для Скорпиона

Деньги. Карьера. Год пройдет на повышенном градусе, даст возможности личностного роста, используя которые, Скорпион может заложить начало нового этапа в жизни. Вполне вероятно, что Скорпиону удастся получить руководящую должность, либо покровительство вышестоящего лица в делах. Год характеризуется огромным количеством как деловых, так и личных связей, которые Скорпион будет налаживать с необычайным воодушевлением. Подвижность и глубокое погружение в суть дела – вот те направления, которые необходимо сочетать в этот период. Ставку стоит делать на тех, кто предлагает длительное серьезное деловое партнерство.

Любовь. Семья. При том, что деловая активность на протяжении всего года будет высока, важно не накапливать домашние проблемы и дела, иначе к весне Скорпион рискует нарушить отношения с родными и лишиться их поддержки. Свободных Скорпионов ждут волнующие, одухотворенные, слегка идеализированные отношения. Это время высокой любви. Скорпионом, которые в браке, год сулит исполнение заветных желаний, в любом случае уже установившиеся отношения станут интенсивнее и глубже.

Здоровье. В целом год отмечен прекрасным самочувствием для Скорпиона. Прилив сил, жажда действий, ощущение всей полноты жизни, снимет многие симптомы даже хронических заболеваний. Однако в конце года следует понаблюдать за своим организмом, особенно за обменом веществ и половой сферой, так как возможны заболевания непроявленного характера, однако они не принесут серьезных последствий.

Гороскоп на 2018 год для Стрельца

Деньги. Карьера. Для Стрельца год прочит успех через вдохновение, через таланты и творчество, которые будут напрямую влиять на уровень дохода или станут дополнительными источниками дохода. Особенно благоприятен год для Стрельцов, задействованных в психологии, научных исследованиях, а также в любых творческих профессиях. Расположение планет в этом году поможет Стрельцу раскрыть способности к глубокому проникновению в суть вещей, откроет каналы творческих потоков, поэтому это время расцвета талантов, которые раньше были скрыты, зарезервированы. Также это время путешествий, целью которых является не только стремление к саморазвитию, но и материальный интерес.

Любовь. Семья. Год подарит возможность наслаждаться комфортом и благополучием в домашней обстановке. Особый психологический климат, душевное единение с семьей, которые будут характерны продолжительное время, позволят Стрельцу отдыхать и набираться сил в кругу семьи, а также поспособствуют творческому созиданию в домашней обстановке.

Здоровье. Время благоприятствует духовным практикам и медитациям, путешествиям по святым местам или так называемым «местам силы», морские путешествия, бальнеопроцедуры. Важно давать себе периодически отдыхать в тишине и уединении. Все это прекраснейшим образом повлияет на физическое и психическое самочувствие, поспособствует балансировке этих сфер. Невидимые силы в это время отводят от Стрельцов беды, все скрытые заболевания сразу же обнаруживают себя.

Гороскоп на 2018 год для Козерога

Деньги. Карьера. В это году желтая Собака покровительствует Козерогу как никому другому! Все самые лучшие качества, которые она олицетворяет, проявятся в полной мере в жизни Козерога, так как по природе Собака и Козерог близки. Удача и везение, осуществление многих надежд, популярность. Все это – результат долгой упорной работы и стойкости. Много хорошего принесут Козерогу дружеские и общественные связи, много важных, долгосрочных союзов будет заключено. В этом году Козерог по праву займет лидирующую, покровительствующую позицию, так как именно ему год подарит невероятную энергетическую мощь для претворения честолюбивых планов в жизнь. Однако их цель – не материальный ресурс, а нечто большее, деньги же придут как следствие и вероятно чуть позже.

Любовь. Семья. В любви Козерогам тоже зеленый свет! В этом году посчастливится встретить необычного человека, отношения с которым будут отличаться новизной и основываться на дружеских началах, тем не менее, они не будут лишены романтики. Осенью Козероги почувствуют благоприятные перемены в личной жизни. Вполне вероятно, что любовный роман перерастет в семейные отношения. Уже семейных Козерогов ждет укрепление брака, на авантюры и приключения в этом году едва ли потянет.

Здоровье. Высокий энергетический потенциал в сочетании со стабилизацией многих сфер жизни благоприятствуют также и здоровью. Это хорошее время для занятия различного рода оздоровительными практиками, подразумевающими контакт и работу с тонкими энергиями, они особенно поспособствуют укреплению физического тела, как следствие оздоровления психики и души.

Гороскоп на 2018 год для Водолея

Деньги. Карьера. Год непростой для Водолеев в плане карьеры и заработка. Начало года характеризуется серьезными карьерными возможностями, особенно для Водолеев, занятых в научно-исследовательской среде, либо же в профессиях, связанных с риском (МЧС, подводники и пр.). Концентрация и настойчивость в делах, а также покровительство влиятельных лиц поможет собрать существенные плоды к концу года. Одним из правил, которым стоит руководствоваться на протяжении всего года – это то, что не стоит зацикливаться только на себе и на личных целях, важно проявлять поддержку и внимание к своим партнерам. К осени возможен вынужденный переезд по работе, службе. Однако, положительным моментом будет то, что это поспособствует улучшению благосостояния.

Любовь. Семья. Есть все возможности получить желанный покой и отдохновение дома, в кругу семьи, однако, Водолею важно помнить, что в этом году акцент будет на брачном партнере и его делах. Следует выключить ЭГО, смириться с тем, что придется побыть в тени, проявить заботу и поддержку в отношении супруга, помочь ему (ей) достичь своих целей. Очень важно не нарушить это правило в конце лета — начале осени.

Здоровье. В целом год благоприятен в плане здоровья для Водолея. Состояние хронических больных стабилизируется, может даже наступить некоторое облегчение. Показано санаторное лечение, морские и высокогорные курорты. Год благоприятен для обследования и лечения с помощью современных методов.

Гороскоп на 2018 год для Рыбы

Деньги. Карьера. Очень удивительный и успешный год для Рыб в плане карьеры и денег! Обещает много путешествий и знакомств! Важное значение приобретут новые друзья, которых Вы вероятно встретите вдали от дома. Год благоприятствует началу обучения, получению новых знаний, освоение новых прогрессивных методов, а также сулит прогресс и достижения в творчестве, расширение жизненной сферы за счет всего вышеперечисленного. Не стоит рассчитывать только на Фортуну, которая, несомненно будет на стороне Рыб, но проявлять немало усилий, концентрироваться на работе. Особенно следует уделить внимание делам, которые Вы осуществляете совместно с коллегами.

Любовь. Семья. Этот год характеризуется большим количеством знакомств во время деловых поездок или на курортах, и, как правило, они будут носить скорее дружеский оттенок, поэтому для семейных отношений особой опасности не представляют. Вы можете испытать возвышенные, платонические чувства к кому-либо, но эта история, скорее, про глубокую дружескую привязанность, чем про любовь. Хотя и это, конечно же, не исключено.

Здоровье. Здоровье Рыб во много будет зависеть от общего климата на работе и от того, насколько гармоничны их взаимоотношения с коллегами. Здоровье потребует внимания, особенно важно вовремя обращаться к врачу, не тянуть с этим, если что-то Вас серьезно побеспокоит. Это время, когда лучше придерживаться традиционной медицины, однако весьма целительным окажется пребывание на море.