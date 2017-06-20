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Футуролог
Гороскоп на 20 июня 2017, вторник
19.06.2017, 23:10
Культура & Образование
Стоп «Кадр»!
19.06.2017, 18:56
Столица
В Мархе открылась ярмарка сельхозтоваров
19.06.2017, 18:49
Культура & Образование
Позитив
Якутский школьник стал дважды 100-балльником
19.06.2017, 18:47
Республика
Высокий IV класс пожарной опасности лесов на территории 3-х районов
19.06.2017, 18:38
Культура & Образование
«Ысыах-2017» в Коломенском собрал десять тысяч гостей
19.06.2017, 17:55
Культура & Образование
Позитив
Инклюзивный ансамбль хомусистов  стал лауреатом I степени в Сочи
19.06.2017, 17:49
Происшествия
Водители наказаны за падение пассажиров в салонах их автобусов
19.06.2017, 17:43
Столица
Антонина Кычкина: «Дети – это приоритет, это главное, это будущее»
19.06.2017, 17:27
Столица
Позитив
Энергетики отремонтировали дорогу, ведущую к Якутской ГРЭС
19.06.2017, 17:25
Столица
Анонс
20 июня предстоят временные ограничения электроснабжения в Якутске
19.06.2017, 17:21
Культура & Образование
Любые задачи по плечу!
19.06.2017, 17:15
Столица
Назначена дата выборов мэра Якутска
19.06.2017, 16:29
Республика
Энергетики приняли участие в прямом радиоэфире
19.06.2017, 16:25
Происшествия
В Якутске по вине нетрезвого водителя произошло ДТП
19.06.2017, 16:22
Столица
В Губинском округе появится двор с комплексным благоустройством
19.06.2017, 16:10
Культура & Образование
Подарок ТЮЗа Ысыаху Олонхо в Вилюйском улусе (районе)
19.06.2017, 16:06
Культура & Образование
Якутян ждут на рекорд века!
19.06.2017, 16:03
Экономика
Более 1 млрд. рублей в 2017 году направят в Якутии на газификацию
19.06.2017, 16:00
Столица
В Якутске еще одним заброшенным кузовом стало меньше
19.06.2017, 15:58
Экономика
Мастер-класс от Ольги Лихомановой в магазине «Камелек
19.06.2017, 15:27
Культура & Образование
Подготовка к форуму учителей музыки и ИЗО идет полным ходом
19.06.2017, 15:16
Финансы
Бюджетный процесс: Минфин России учтет особенности дальневосточных регионов
19.06.2017, 15:01
Экономика
Начато строительство магистрального газопровода Асыма – Бердигестях
19.06.2017, 14:42
Экономика
Далаана готова к ысыаху, а вы?
19.06.2017, 13:31
Экология
Анонс
Экологическое просвещение – наша общая цель!
19.06.2017, 13:27
Столица
Анонс
Успейте погасить задолженность на взносы на капремонт
19.06.2017, 13:25
Происшествия
Резонанс
Скандальному экс-главе смягчили срок
19.06.2017, 13:11
Столица
В Якутке прошла ежегодная экологическая акция «Чистый берег»
19.06.2017, 11:51
Путешествия
Фотофакт
Казахское Географическое Общество провело уникальный мастер-класс якутских кузнецов
19.06.2017, 11:34
Республика
Лилия Расторгуева – лучший социальный педагог республики
19.06.2017, 11:15
Республика
Анонс
21 июня в Якутии — нерабочий день
19.06.2017, 10:44
Культура & Образование
Поставлена первая в Якутии музыкальная комедия «Тиэтэйбит» 
19.06.2017, 10:26
Культура & Образование
Позитив
Якутянка Василена Шарина завоевала титул Красавицы Ердынских Игр
19.06.2017, 10:18
Экология
Фотофакт
В Якутии спасены лосята
19.06.2017, 10:09
Политика
Эксклюзив
Виктор Федоров: В Ленске не все безнадежно
19.06.2017, 10:03
Общество
Фотофакт
Клоны Бэлэх и Кэрэчээнэ прибыли в Якутск
19.06.2017, 10:01
Происшествия
Директора подозревают в загрязнении моря Лаптевых
19.06.2017, 9:21
Красота & Здоровье
Сотрудники ЯГКБ отдохнули на природе
19.06.2017, 9:13
Экономика
«Индигирка» от «ЧИРиКо»: закажите свежесть на дом!
19.06.2017, 9:05
Республика
Без четверти век  на страже здоровья
19.06.2017, 8:55
Республика
Нескучные каникулы Алданской детворы
19.06.2017, 8:50
Республика
25 лет с заботой о благополучии населения
19.06.2017, 8:46
Происшествия
МЧС о пожаре в урасе Ил Тумэна
19.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 19 июня 2017, понедельник
19.06.2017, 1:51
Политика
Сегодня день рождения политтехнолога
19.06.2017, 0:12
Желток
Видео
В Якутске огромная фура пугает малолитражку
18.06.2017, 23:49
Происшествия
Алексей Колодезников о жителях подтопленного села Саскылах
18.06.2017, 17:06
Столица
Позитив
Якутск принял эстафету огня XX Игр Манчаары
18.06.2017, 16:12
Красота & Здоровье
Маммология: спасибо, Любовь Никифоровна!
18.06.2017, 13:35
Происшествия
Скандал
Ысыах Олонхо: «Друзья» сожгли урасу Ил Тумэна
18.06.2017, 11:03
Желток
Фотофакт
На даче Ил Дархана расцвела яблоня!
18.06.2017, 9:21
Происшествия
В Якутии сгорел частный дом
18.06.2017, 8:50
Красота & Здоровье
Василий Тимофеев: В медицину не приходят случайные люди
18.06.2017, 8:00
Общество
Елена Голомарева: Вы — наши спасители!
18.06.2017, 7:00
Красота & Здоровье
Председатель Федерации профсоюзов РС(Я): с Днем медицинского работника!
18.06.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп Воскресенье, 18 июня 2017 г.
18.06.2017, 1:50
Общество
Сегодня день рождения руководителей и артистов
17.06.2017, 21:31
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Резонанс
Официальный ответ Больницы №2 — анонимным пациентам
17.06.2017, 16:12
Культура & Образование
В Якутске прошел форум молодых композиторов и музыковедов РФ и стран СНГ
17.06.2017, 14:13
Общество
Видео
Федот Тумусов: с Днем медицинского работника!
17.06.2017, 14:00
Общество
Федор Борисов поздравил Зою Багынанову с 75-летием
17.06.2017, 13:44
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Политика
Скандал
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17.06.2017, 11:00
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Резонанс
Названо имя вероятного нового главы «НВК Саха»?
17.06.2017, 10:49
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Сегодня день рождения общественного деятеля
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Футуролог
20 июня 2017, 6:00
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Гороскоп на 20 июня 2017, вторник

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец

Оповещение о луне

Сегодня у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сосредоточьтесь на деньгах и денежном потоке сегодня, потому что вы ясно понимаете, когда дело касается финансовых вопросов. Вы хотите тратить деньги на красивые вещи для себя и своих близких и быть щедрыми к другим. (Щедрость – это хорошо.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сильный день! Луна находится в вашем знаке, и вы чувствуете себя харизматичным и любезным со всеми, с кем вы встречаетесь. У вас есть хороший сбалансированный взгляд на вещи сегодня. И вы настроены на общение и вечеринку! Отличный день для романтики.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня могут иметь место тайные любовные дела и частные социальные события. Или, может быть, у вас будет личный опыт, который будет приходить  постепенно. Вы полны прибыльных идей и агрессивны по финансовым вопросам.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день, чтобы общаться  с другими – будь то друзья или члены групп. В частности, вы будете иметь дело с прекрасной половиной человечества. Добрый день, чтобы поделиться с вами мечтами о будущем.

Лев (23 июля — 22 августа)

Несмотря на то, что вы сейчас настроены работать самостоятельно, вы произвели потрясающее впечатление на боссов, родителей, VIP-персон и полицию. На самом деле вы произвели такое большое впечатление, что некоторые из вас начнут флирт или романтику с боссом или кем-то, кто находится в положении власти.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Путешествие ради удовольствия выбьет вас из колеи сегодня. Пойдите куда-нибудь  с другом, если сможете. Вы могли бы также завязать дружбу или даже роман с кем-то другим. Добрый день, чтобы исследовать возможности публикации, СМИ, медицины, права и высшего образования.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день, чтобы обсудить совместное имущество и наследования, потому что все, что бы ни случилось, будет зависеть от вас. Идите вперед во всех бизнес-транзакциях. Это также ласковый, сексуальный день, который можно провести с вашим партнером. Сегодня люди будут чувствовать себя тепло и великодушно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Несмотря на то, что отношения с партнерами и близкими друзьями теплые и уютные, тем не менее, вам придется идти на уступки, когда общаетесь с другими. Сегодня вы почувствуете особую симпатию к детям.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день на работе, потому что ваши отношения с коллегами и клиентами теплые и дружелюбные. Это хороший день для увеличения вашего дохода, повышения или улучшения внешнего вида того, где вы работаете. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой или увеличением бюджета, потому что вы можете получить то, что хотите.

Козерог (22 декабря 19 января)

Это прекрасный, творческий день для вас! Это будет особенно выгодно для тех, кто работает в искусстве, в мире развлечений и индустрии гостеприимства. Это будет очень успешный день для тех из вас, кто работает с детьми. Отличный день, чтобы флиртовать!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам понравится копаться в вещах или ремонтировать что–либо дома. На самом деле, вы также будете развлекаться дома, потому что чувствуете себя сердечно и ласково для других. Это также хороший день для изучения сделок с недвижимостью и улучшения работы дома.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ваши слова покрыты золотом, а это означает, что это прекрасный день для тех из вас, кто пишет, продает, рекламирует, продает, учит или действует. Это также хороший день для тех из вас, кто хочет жить. Вы узнаете, сколько есть любви в вашем мире.

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