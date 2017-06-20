Гороскоп на 20 июня 2017, вторник

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Оповещение о луне

Сегодня у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сосредоточьтесь на деньгах и денежном потоке сегодня, потому что вы ясно понимаете, когда дело касается финансовых вопросов. Вы хотите тратить деньги на красивые вещи для себя и своих близких и быть щедрыми к другим. (Щедрость – это хорошо.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сильный день! Луна находится в вашем знаке, и вы чувствуете себя харизматичным и любезным со всеми, с кем вы встречаетесь. У вас есть хороший сбалансированный взгляд на вещи сегодня. И вы настроены на общение и вечеринку! Отличный день для романтики.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня могут иметь место тайные любовные дела и частные социальные события. Или, может быть, у вас будет личный опыт, который будет приходить постепенно. Вы полны прибыльных идей и агрессивны по финансовым вопросам.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день, чтобы общаться с другими – будь то друзья или члены групп. В частности, вы будете иметь дело с прекрасной половиной человечества. Добрый день, чтобы поделиться с вами мечтами о будущем.

Лев (23 июля — 22 августа)

Несмотря на то, что вы сейчас настроены работать самостоятельно, вы произвели потрясающее впечатление на боссов, родителей, VIP-персон и полицию. На самом деле вы произвели такое большое впечатление, что некоторые из вас начнут флирт или романтику с боссом или кем-то, кто находится в положении власти.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Путешествие ради удовольствия выбьет вас из колеи сегодня. Пойдите куда-нибудь с другом, если сможете. Вы могли бы также завязать дружбу или даже роман с кем-то другим. Добрый день, чтобы исследовать возможности публикации, СМИ, медицины, права и высшего образования.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день, чтобы обсудить совместное имущество и наследования, потому что все, что бы ни случилось, будет зависеть от вас. Идите вперед во всех бизнес-транзакциях. Это также ласковый, сексуальный день, который можно провести с вашим партнером. Сегодня люди будут чувствовать себя тепло и великодушно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Несмотря на то, что отношения с партнерами и близкими друзьями теплые и уютные, тем не менее, вам придется идти на уступки, когда общаетесь с другими. Сегодня вы почувствуете особую симпатию к детям.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день на работе, потому что ваши отношения с коллегами и клиентами теплые и дружелюбные. Это хороший день для увеличения вашего дохода, повышения или улучшения внешнего вида того, где вы работаете. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой или увеличением бюджета, потому что вы можете получить то, что хотите.

Козерог (22 декабря 19 января)

Это прекрасный, творческий день для вас! Это будет особенно выгодно для тех, кто работает в искусстве, в мире развлечений и индустрии гостеприимства. Это будет очень успешный день для тех из вас, кто работает с детьми. Отличный день, чтобы флиртовать!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам понравится копаться в вещах или ремонтировать что–либо дома. На самом деле, вы также будете развлекаться дома, потому что чувствуете себя сердечно и ласково для других. Это также хороший день для изучения сделок с недвижимостью и улучшения работы дома.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ваши слова покрыты золотом, а это означает, что это прекрасный день для тех из вас, кто пишет, продает, рекламирует, продает, учит или действует. Это также хороший день для тех из вас, кто хочет жить. Вы узнаете, сколько есть любви в вашем мире.