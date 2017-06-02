Гороскоп на 2 июня 2017 года

Гороскоп на 2 июня 2017

пятница

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Овен (21 Марта — Апрель 19)

Конец недели, а на работе все сложно. Возможно, в своем стремлении быстрей закончить неделю, у вас начинается спор с коллегой или кем-то из старших или более опытных. Кому нужно это? Не вам. Помните: рот на замке.

Телец (20 Апреля — Май 20)

Не секрет, что вы были озабочены деньгами и в последнее время. Сегодня вы могли бы подвести итог в споре о деньгах, имуществе или как-то разделить. На это может повлиять случай, романтический партнер или один из ваших детей. Оставайтесь разумным.

Близнецы (21 Мая — Июнь 20)

Во избежание разочарований с партнерами и близкими друзьями сегодня, будьте терпеливым и некритичным. Или может, вы раздражаетесь из-за чужой критики? В любом случае, это только временное темное пятно на горизонте. Не позволяйте ему поглотить вас.

Рак (21 Июня-Июль 22)

Избегайте сегодня споров с окружающими. Надо понимать, что сегодня все будет кратковременно. Это не продлится долго. Поэтому, не расстраивайтесь, не злитесь, просто расслабьтесь.

Лев (23 Июля-Август 22)

Что-то беспокоит вас сегодня, возможно, ваши финансы или бизнес. Вы можете почувствовать, понять неиспользуемые возможности. Но стоит ли это того, чтобы вы перетруждались? Принятие решения не разрушит вашу пятницу. Планируйте в выходные.

Дева (23 Августа-сентябрь 22)

В этот день Луна находится в вашем знаке, однако это расходится с Марсом и Сатурном. Это может сделать вас злым и мрачным. Может сделать жизнь трудней, и даже разочаровать вас. Но эти чувства мимолетны! Не поддавайся им. Насладитесь веселым вечером!

Весы (Сентябрь 23 — 22 октябрь)

Вы можете упасть в переживания сегодня. Важно знать, что волноваться – это действительно привычка. Помните поговорку: «Беспокойство — это как кресло-качалка, которое лихорадочно движется, но никуда не едет». Не поддавайтесь любым негативным чувства, которые возникнут в этот день.

Скорпион (Октябрь 23 -21 ноября)

Будем надеяться, что вы весело проведете этот вечер, потому что днем ждут трудности с родителями, начальством. Близкие друзья и партнеры могут точить на вас зуб. Способ справиться с этим, двигаться дальше.

Стрелец (Ноябрь 22 — 21 Декабря)

Отношения с начальством, родителями, партнерами и близкими друзьями сегодня слегка испытывались на прочность. Не обращайте слишком много внимания на это. Это просто временная ситуация. Все пройдет к вечеру, когда можно будет повеселиться с близкими.

Козерог (Декабрь 22 — 19 января)

Не переусердствуйте, если у вас сегодня будут затруднения в общении с коллегами на работе. Что-то может случиться, что вас злит и заставляет вас чувствовать себя плохо. Это чувство будет кратким. Расслабьтесь и наслаждайтесь вечером.

Водолей (Января 20 — 18 февраля)

Избегайте споров с любимыми, детьми или родителями сегодня, потому что это не улучшит ваш день. Напротив, он станет нудным. Зачем делать такой выбор? Вместо этого, будьте терпеливыми с ними в этот день и подготовьтесь для веселого вечера.

Рыбы (Февраля 19 — 20 марта)

Не переживайте, если члены семьи не работают сегодня. Мы все знаем, что такого рода вещи приходят не сразу. Просто будьте добрыми и понимайте, что кто-то просто не может так работать. Даже если этот человек – вы.