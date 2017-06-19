Гороскоп на 19 июня 2017, понедельник

24, 25 лунный день, Убывающая Луна

Луна в знаке, Овен ♈

Оповещение о луне

Избегайте покупок или больших решений с 15:30 до 18:00. После этого Луна переходит от Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы, скорее всего, почувствуете беспокойство и импульсивность, потому что Луна в вашем знаке выстроена с диким Ураном. Будьте осторожны, делая что-то, не думая в первую очередь. Подсчитайте до трех, прежде чем говорить или делать что-нибудь сегодня, чтобы помочь держать себя под контролем и избегать сожалений.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Как Овен, вы чувствуете беспокойство и импульсивность сегодня. К счастью, Венера находится в вашем знаке, и это, как правило, смягчает спонтанные действия, о которых вы, возможно, позже пожалеете, потому что Венера сделает вас мягким и дипломатичным. Да, это подходящее время для покупки предметов гардероба, но не во время оповещения о Луне. (См. Выше).

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Друг, особенно женщина, может сказать или сделать то, что вас удивит сегодня. Возможно, ваше удивление придет от группы, потому что сегодня что-то определенно улавливает вас. Некоторые из вас встретят настоящего персонажа. Что бы ни случилось, вы можете пересмотреть некоторые цели.

Рак (21 июня — 22 июля)

Некоторый аспект ваших отношений с авторитетными деятелями сегодня – мы говорим о родителях, боссах, VIP-персонах и полиции – поймает вас врасплох или удивит вас. Возможно, они скажут что-то, что вас раздражает. Что бы ни случилось, не принимайте важного решения. Не уходите с работы на день.

Лев (23 июля — 22 августа)

Планы поездок будут прерваны, задержаны или изменены сегодня. Аналогичным образом, учебные расписания для колледжей, университетов и технических школ также могут быть прерваны или изменены. Будьте осторожны, когда разговариваете с другими о политике, религии и национальных проблемах, потому что сегодня это колючие темы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сведения о двойном контроле, связанные с наследствами, страховыми случаями, совместным имуществом, налогами и долговыми обязательствами, поскольку что-то неожиданное повлияет на эти области сегодня. Не допустите, чтобы вас застали врасплох, потому что вы чего-то не знали, или вы забыли проверить это. Будьте умным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ожидайте сюрприз от партнера или близкого друга сегодня, потому что кто-то рядом с вами скажет или сделает то, чего вы меньше всего ожидаете. Кроме того, вы можете встретить настоящего персонажа – человека, который является авангардным или богемным. Или, может быть, просто интригующим или странным. Оставайтесь на ногах!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Приложите дополнительные усилия, чтобы оставаться на высоте, потому что ваш рабочий график будет прерван сегодня, возможно, компьютерными сбоями, сбоями питания, нехваткой персонала или чем-то неожиданным. Это произойдет. Дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было место для маневра, чтобы справиться с неожиданностью.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это неблагополучный день для ваших детей или детей, с которыми вы работаете, поэтому будьте бдительны. Аналогичным образом, социальные мероприятия, обеденные встречи, свидания и романтические вечеринки могут быть отменены или страдать от спадов, недоразумений и сбоев.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня что-то прервет вашу домашнюю процедуру. Знайте это и заранее подготовьтесь. Заполните холодильник. Мелкие приборы могут сломаться или могут произойти небольшие поломки. Тот, кого вы меньше всего ожидаете, может появиться на вашем пороге. Будьте готовы к неожиданностям.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это день, подверженный несчастным случаям, как устно, так и физически, что означает, что вы должны обратить внимание и помнить обо всем, что вы говорите и делаете. Таким образом, вы можете избежать любых неудач. Не думайте о плохом и подумайте, прежде чем говорить. Держите глаза открытыми!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны, как вы зарабатываете деньги сегодня, потому что что-то неожиданное может заставить вас совершить ошибку или потерять деньги. Да, вы можете найти деньги или потерять деньги. Что-то неожиданное может повлиять на то, что у вас есть. Сумасшедший день! Охраняйте свое имущество.