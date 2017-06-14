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Футуролог
14 июня 2017, 6:00
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Гороскоп на 14 июня 2017 года

Среда. 20 лунный день. Убывающая Луна. Луна в знаке Водолей

Уведомление о луне

Сегодня у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Темп ваших дней ускорился с коротких поездок и разговоров со всеми. Сегодня, в частности, вы можете быть связаны с женщиной-знакомой. Возможно, друг или член группы. Это хороший день, чтобы обдумать ваши будущие цели.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Личные данные о вашей личной жизни могут быть опубликованы сегодня. Не волнуйтесь, потому что с честной Венерой в вашем знаке вы защищены. Почему бы не использовать этот высокий уровень в вашу пользу? Подходите к родителям, боссам и VIP-персонам и спрашивайте, чего вы хотите.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сделайте что-то другое сегодня, потому что вы слишком беспокойны. Во что бы то ни стало, путешествуйте, если сможете. По крайней мере, будьте туристом в своем городе или отправляйтесь туда, где вы никогда не были раньше. Новый магазин. Этнический ресторан. Другой парк. Живите с наслаждением!

Рак (21 июня — 22 июля)

Хотя вы сильны теперь с огненным Марсом в своем знаке, вы предпочитаете работать в одиночку или за кулисами. Сегодня вы можете решать вопросы, связанные с совместной собственностью, наследствами, страховыми делами или отношениями с ценностями других. Просто сделайте это.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится в знаке, который находится на 180 градусов напротив вашего знака. Это означает, что вы должны идти на компромисс и уступать больше, когда имеете дело с другими. Это неважно. Через две недели, когда Луна будет находиться в вашем знаке, все должно вернуться к вам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы находитесь в практическом настроении, а это значит, что вы хотите позаботиться о деталях, чтобы сделать вашу жизнь более спокойной. Это включает в себя покупку различных предметов, особенно связанных со здоровьем и гигиеной. Уберите старые бумаги и журналы. Очистите заднее сиденье вашего автомобиля.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Выберите время, чтобы поиграть сегодня и насладиться развлекательными программами, потому что это хороший день для этого. (Астрология всегда помогает вам с выбором времени.) Наслаждайтесь совместными прогулками с друзьями, играми с детьми, спортивными событиями, фильмами или пикником на пляже. Ваша амбициозность сейчас пробуждается – определенно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дом и семья – ваш фокус сегодня. На самом деле, вы можете захотеть спрятаться в кокон у себя дома, на некоторое время, чтобы вы могли избежать напряженности и безумия вокруг вас. К счастью, отношения с партнерами и близкими друзьями теплые. Продолжаются разговоры об общей собственности, налогах и наследованиях.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это занятый, быстро меняющийся день! Вы будете наслаждаться разговорами с другими. Однако вы не хотите заниматься поверхностной болтовней о погоде. Вместо этого вы хотите дойти до мелочей и узнать, что происходит на самом деле. («Они все еще вместе?»)

Козерог (22 декабря 19 января)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями, потому что их легко раздразнить. (По общему признанию, они сами раздражают.) Тем не менее, Венера обещает игривые развлекательные возможности. Сегодня, в частности, вы следите за деньгами, денежными потоками и, возможно, покупками?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. Тем не менее, это привлечет немного дополнительной удачи вам (больше, чем все другие знаки). Вы выигрываете, теряете. Вы можете проверить это, попросив вселенную одолжить?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы чувствуете потребность в коконе у себя дома или скрываете это, потому что занятость всего вокруг вас немного подавляющая. Вам нужно немного времени, чтобы отдышаться и понять. (Не роботы.) О нет.

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