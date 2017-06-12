Гороскоп на 12 июня 2017

Гороскоп на понедельник 12 июня 2017 от Кота Астролога

18, 19 лунный день. Убывающая Луна. Луна в знаке. Козерог ♑

Уведомление о луне

Избегайте покупок или больших решений с 14:30 до 20:00. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Держитесь за шляпу, дорогой Овен, потому что это непредсказуемый день, особенно когда речь идет о родителях, боссах, VIP-персонах и полиции. Эти взаимодействия могут быть взрывоопасными! Они будут неожиданными или нежданными. Не реагируйте чрезмерно. Подождите ответа. Не оставляйте свою основную работу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Планы поездок будут прерваны сегодня почти наверняка. Они будут отменены, изменены или перенесены. Это также не лучший день для путешествий, поэтому будьте осторожны. Сюрпризы, связанные с изданием, средствами массовой информации, медициной, правом и высшим образованием, скорее всего, произойдут.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Двойная проверка всей вашей информации, относящейся к ипотечным кредитам, займам, совместному имуществу, наследованиям и всему, что вы владеете совместно с другими, потому что что-то удивительное идет к вам. Не задерживайтесь. Знайте, где находится ваша слабая сторона, и прикрывайте ее.

Рак (21 июня — 22 июля)

Близких друзей и партнеров трудно сосчитать сегодня. Они могут быть злющими, мятежными или просто непредсказуемыми. Как бы то ни было, кто-то скажет что-то, что удивит вас. Возможно, они захотят больше свободы в отношениях? Или, может быть, у них есть новости о неожиданном?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваш рабочий процесс может быть прерван компьютерными сбоями, сбоями питания, нехваткой персонала и неожиданными событиями. Умные Львы предоставят себе дополнительное время, чтобы у них было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностью. Да, вы один из них.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Опасность для ваших детей, поэтому будьте бдительны. Знайте, где они и что они делают. Не предполагайте ничего. Удалите все опасные возможности. Подобным образом, романтика также будет иметь некоторые сюрпризы. Вы никогда не сможете принять что-либо как должное. Даже настоящую любовь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сюрпризы и неожиданные события повлияют на вашу домашнюю и семейную сцену сегодня. Это может быть так же незначительно, поход в магазин за хлебом или молоком. Или это может быть так же важно, как услышать шокирующие новости от члена семьи: Я беременна.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это умеренно неблагополучный день для вашего знака, что просто означает, что вы должны обратить внимание на все, что вы делаете или говорите. Подсчитайте до трех, прежде чем отвечать на кому-то, чтобы вы могли сказать и действовать таким образом, о котором позже не пожалеете. Будь крутым Скорпионом. (Это может быть рептилия)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за своей финансовой ситуацией и денежным потоком, потому что что-то неожиданное повлияет на ваши активы. В буквальном смысле вы можете найти деньги или потерять деньги. Точно так же что-то, что у вас есть, может быть потеряно, украдено или сломано. Это будет стоить того, чтобы ваши глаза были открыты!

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня вы злющий, импульсивный и, возможно, раздражительный или нетерпеливый. Не принимайте это близко к сердцу! Луна в вашем знаке противоречит непредсказуемому Урану, поэтому вы настолько упрямы и независимы. Держать глаза открытыми. Посмотрите, прежде чем прыгать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Как Козерог, вы чувствуете беспокойство, но по-разному. Вы более слабый человек, потому что это происходит внутри вас, а не снаружи. Не восставайте против чего-то только ради мятежа. Сохраните свои битвы, до момента, когда они действительно нужны. Но вы это знаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете встретить настоящего персонажа – кого-то необычного, неортодоксального или авангардного. Или, может быть, кто-то, кого вы уже знаете, сделает то, что вас удивляет. Вы даже можете услышать неожиданные новости от группы или ассоциации. Ну, это не скучный день.