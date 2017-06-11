Гороскоп на 11 июня 2017 года

Гороскоп от Кота Астролога на 11 июня 2017 года. Воскресенье

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке. Козерог ♑

Уведомление о луне

Сегодня у нас «все ясно», это день чтобы делать покупки и вести дела. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это быстро развивающееся время! Вы хотите втиснуть столько, сколько сможете в этот день. Вот почему вы склонны перегружать себя. Занят, занят Овен! Хороший день, чтобы что-то написать, потому что ваше воображение усиливается.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Теперь вы полны новых идей, которые, разумеется, вас радуют. Вы никогда не получаете денег случайно. Когда вы думаете о деньгах, не забудьте заплатить за свой гардероб на этой неделе, потому что это отличное время для покупки одежды для себя.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

С Солнцем и Меркурием в вашем знаке вы будете летать своими путями, разговаривая со всеми. Тем не менее, сегодня вы можете быть обеспокоены подробностями о налогах, долгах, совместной собственности и богатстве других.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сейчас есть немного Джекила и Хайда в небесном влиянии вашего знака, потому что вы агрессивны, откровенны и активны. И, тем не менее, вы хотите спрятаться где-то и быть скрытным и наслаждаться своей конфиденциальностью. (Идеально подходит для видеоигр.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Это социальное, популярное время! Вам нравится разговаривать с молодыми людьми. И боссы, VIP-персоны и родители тоже довольны вами. Это хорошо. Выделите время сегодня, чтобы организовать и позаботиться о сборниках. (Это множественное число для всех этих разных вещей.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сейчас довольно легко получить свой собственный путь, особенно с боссами, родителями и VIP-персонами. Вы также хотите путешествовать ради удовольствия, так что, надеюсь, вы пишете это в своем мире. Сделайте что-то другое сегодня! Если вы не можете путешествовать, будьте туристом в своем городе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дом, семья и ваша домашняя жизнь по-прежнему остаются для вас главным приоритетом. У вас могут быть сильные чувства по поводу того, что вы хотите что-то убрать или избавиться от того, что вам не нужно. Беспорядок может истощаться, особенно для вашего знака, потому что вам нужна гармоничная, приятная окружающая среда.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с другими теплы и дружелюбны, потому что прекрасная Венера сейчас противоположна вашему знаку. Используйте это в своих интересах. В частности, сглаживайте беспокойные воды с друзьями там, где это необходимо. Это занятый день, полный поручений, визитов и коротких поездок.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отдохните сегодня, если это возможно, потому что ваша энергия сейчас низка. Тем не менее, ваш ум находится на ваших финансах и денежном потоке. Или вы можете подумать о большой покупке? Скорее всего, вы думаете о новом способе зарабатывания денег.

Козерог (22 декабря 19 января)

У вас могут быть сильные чувства по поводу некоторых проблем сегодня, потому что Луна находится в вашем знаке. Тем не менее, хорошо знать, что в течение двух дней каждый месяц, когда Луна находится в вашем знаке, вам повезло больше, чем всем другим!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Хотя это интересное время для вас с множеством социальных возможностей и возможностей для отдыха и развлечений, сегодня вы хотите немного отдохнуть и немного спрятаться. Это хороший день, чтобы отдышаться и потянуть свое действие вместе, чтобы вы могли взять его в дорогу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшний разговор с женщиной будет значительным. Это может относиться к ремонту и занятым рабочим местам, которые вы сейчас занимаете. Важны обсуждения с родителями. (По крайней мере, слушайте.)