Гороскоп на 10 июня 2017 года

Гороскоп от Кота астролога на 10 июня 2017 года. Суббота

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке. Стрелец ♐

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это сложный день. Для начала вы можете участвовать в публичном выступлении. Это очень легко сделать сегодня — поверьте. Между тем, кто-то, кто находится во власти, может дать вам хороший совет о том, как увеличить свой доход или как купить что-то, что вы хотите.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Не вмешивайтесь в горячие дискуссии о политике, религии и национальных вопросах сегодня, потому что они могут стать неустойчивыми. Легко это делают. Из хорошего: планы поездок выглядят захватывающе. Сегодня путешествие для удовольствия определенно возможно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшние дрязги – классические. Вы можете спорить о деньгах, расходах, имуществе или о том, что кому принадлежит. К счастью, это столкновение будет кратким (но оно будет интенсивным). Позже, поддержка и заверения от кого-то дадут вам теплое чувство в душе.

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте споров с партнерами и близкими друзьями, они могут внезапно вспылить сегодня. Вместо этого сосредоточьте свою энергию на случайных знакомых и членов групп, клубов и организаций, потому что эти взаимодействия будут положительными и заставят вас чувствовать себя хорошо.

Лев (23 июля — 22 августа)

Для тех из вас, кто работает сегодня, будьте терпеливы с коллегами. Даже если вы не работаете на зарплату, все, что вы делаете сегодня, может создать спор с кем-то. Как ни странно, отношения с родителями и начальниками очень сложны. Вы то выигрываете, то что-то теряете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители должны быть терпеливы со своими детьми сегодня, особенно днем. Кроме того, романтические партнеры должны быть терпеливы друг с другом, чтобы избежать конфликта. Позже вам понравятся планы поездок и общение с людьми из других стран или разных культур.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Избегайте домашних животных сегодня. Не спорьте с людьми, особенно с женщинами, потому что споры с другими разрушают ваше спокойствие. Вам нужна гармония. Будьте вежливы в вашей семье. Между тем, подарки, лакомства и благосклонности от других придут вам сегодня. Ура!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В какой-то момент сегодня могут возникнуть разногласия с ежедневными контактами и родственниками, потому что это люди горячие. Тем не менее, отношения с партнерами и близкими друзьями теплые и любезные. Идите в обход. Идите с тем, что работает, и избегайте того, чего нет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Аргументы о деньгах и владениях подходят для курса или выступления. Где вы действительно побеждаете сегодня – это все, что связано со здоровьем, и все, что связано с вашей работой. И ваша работа спорится, потому что вы получите поддержку и похвалу, которую вы хотите.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня Луна находится в вашем знаке против Марса и танцует с Венерой. Это означает, что в какой-то момент вы можете потерять связь с партнером или близким другом или, по крайней мере, быть очень раздраженным. (Мягко говоря.) Однако вскоре после этого привлекают флирты, социальные приглашения и спортивные события. Любовь спасает всех!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку вы так упорно работаете в это время, вы ожидаете, что другие будут соответствовать вашим темпам и вашим стандартам. Вы думаете, что это реально, но это не так. Возможно, именно поэтому вы сегодня расходитесь с кем-то?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня могут произойти романтические ссоры и проблемы с детьми. Вы можете даже скрестить мечи с кем-нибудь в случайной ситуации. (Отвратительный сервис или продавец или отрицательный клиент. Может произойти в любом случае.) К счастью, отношения с другом приятны и счастливы. Сочувственное ухо имеет значение.